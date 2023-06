Junio llega cargado de novedades a Movistar+: las películas y series que no te puedes perder

Este mes de junio la plataforma de streaming Movistar+ nos va a sorprender con nuevos estrenos de películas y series. En cuanto a las películas destacan Los supervivientes, Pearl y La familia de Leila. En cuanto a las series la plataforma de streaming estrena la segunda temporada de Rapa y de State of Union y la primera parte de la séptima de la mítica Outlander.

Pearl

Desde el sábado 17 los usuarios de esta plataforma podrán ver esta película dirigida por Ti West (La casa del diablo) Una macabra precuela del slasher X en la que Mia Goth vuelve a interpretar el personaje de Pearl pero en esta ocasión como adolescente en vez de una anciana. La película está ambientada en 1918 (61 años antes que la historia de X) y Pearl es una adolescente obsesionada con convertirse algún día en una estrella, aunque en su vida real vive en una granja aislada y debe encargarse de su padre enfermo .

Los supervivientes

Desde el miércoles 14 se estrena esta película de suspense protagonizada por los actores Denis Menochet (As bestas) y Zar Amir Ebrahimi (Holly Spider). Un apasionante thriller en torno a una irracional cacería humana a lo largo de la frontera franco-italiana. La ópera prima de Guillaume Renusson aborda de forma violenta y frenética temas como la inmigración, el exilio y el auge de los extremismos.

La familia de Leila

Desde el martes 20 se puede ver esta película con la que el director Saeed Roustayi (La ley de Teherán) resultó ganador del premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Cannes de 2022. La protagonista es la actriz Taraneh Alidoosti que interpreta el papel de Leila, una mujer de 40 años que vive con sus padres, sufre un dolor de espalda crónico derivado del exceso de trabajo y el estrés y es la única de la familia que ingresa un salario fijo… aunque es ninguneada por su egoísta padre y sus indolentes hermanos varones, incapaces de sostenerse económicamente a sí mismos.

Rapa Temporada 2

En cuanto a las series a partir del 15 de junio se estrena la segunda temporada de Rapa. La primera entrega de este thriller criminal se convirtió en el mejor estreno de ficción de la temporada en Movistar Plus. Una serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo que contará también en esta temporada 2 con Rafa Montesinos y Marta Pahissa en la dirección. La serie vuelve a estar protagonizada por Javier Cámara y Mónica López y la trama de los nuevos episodios lleva a Maite y a Tomás a Ferrol, lugar en el que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético regido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.

State of Union Temporada 2

A partir del 21 de junio se podrá ver en esta plataforma de streaming la segunda temporada de la serie State of the Union con Brendan Gleeson y Patricia Clarkson. Una segunda entrega que constará de 10 episodios de solo 10 minutos cada uno. Scott es un jubilado cínico y tradicional, y su mujer Ellen que está siempre dispuesta a nuevos retos, quedan en una cafetería de moda entre la Generación Z momentos antes de entrar a su sesión de terapia de pareja. A él le sorprende que ella esté pensando en pedirle el divorcio. Pero los motivos no son solo las aventuras extraconyugales de su marido.

Outlander Temporada 7

Por último, a partir del 17 de junio se podrá ver la primera parte de la séptima temporada de Outlander que constará de 8 nuevos episodios. Los 8 episodios restantes se estrenarán en 2024. La serie protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe tendrá una octava temporada que será la última y también se podrá ver en Movistar Plus+.