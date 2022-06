Movistar Plus+ renueva la serie ‘Rapa’ por una segunda temporada

La serie Rapa se ha convertido en uno de los éxitos de audiencia y crítica de Movistar Plus+ y también en el mejor estreno de la temporada de la plataforma de streaming. Un thriller criminal de los creadores de Hierro, que también tuvo un gran éxito en Movistar Plus+, que se estrenó el pasado 19 de mayo. Esta semana Movistar Plus+ ha confirmado que renueva Rapa por una segunda temporada.

Rapa ha sido creada por Pepe Coira y Fran Araújo y en la segunda temporada estará protagonizada de nuevo por la actriz Mónica López y el actor Javier Cámara. Los dos han sorprendido con su excelente interpretación en la primera entrega de la serie.

Según la plataforma de streaming Rapa ha logrado “un dato excepcional de consumo en su primer mes de disponibilidad, ya que el 75% de los clientes que vieron el primer episodio han completado la temporada”.

¿Qué va a pasar en la segunda temporada de Rapa?

La primera temporada comenzaba con el asesinato de Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira y la mujer con más poder de la zona. Maite, sargento de la Guardia Civil y Tomás, único testigo del asesinato y profesor de literatura en el instituto, deciden investigar este asesinato. Para Maite es una obligación, pero para Tomás es una oportunidad para investigar un caso que parece la trama de una novela negra de las que les apasiona leer. Un caso que les unirá y les ayudará a forjar una curiosa amistad. Pronto descubrirán que muchos habitantes del pueblo guardan secretos que pueden salir a la luz después de este caso.

La trama de los nuevos episodios de la segunda temporada se traslada a Ferrol con un caso sin resolver que volverá a unir a la pareja compuesta por Maite y Tomás. La primera se centraba más en la localidad de Cedeira donde se había producido el asesinato de la alcaldesa. La primera temporada combinaba el misterio, el suspense y la acción con una buena trama que ha encantado a los usuarios de Movistar Plus+.

Un buen reparto

Los protagonistas de Rapa serán de nuevo los actores Mónica López (Hierro, Antidisturbios, La cocinera de Castamar) y Javier Cámara (Sentimental, Venga Juan, El orgullo que seremos). Del resto del reparto de la serie por ahora no sabemos nada pero seguro que alguno de los personajes de la primera temporada volverán a estar en la segunda.

Si todavía no habéis visto los episodios de la primera temporada de Rapa, no os perdáis esta original serie de los creadores de Hierro que sorprende con sus ambientaciones y la buena interpretación de sus protagonistas.