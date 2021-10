Una de las sorpresas de esta temporada ha sido el estreno en Netflix de la serie coreana El juego del calamar. Una original serie que está batiendo récords de audiencia en todo el mundo y de la que todavía no sabemos si habrá una segunda temporada. Su combinación de suspense, juegos macabros, jugadores vulnerables en peligro de muerte y crítica social está causando un gran revuelo en todo el mundo.

El final de la primera temporada de El juego del calamar y los rumores auguran que lo más seguro es que haya una temporada 2, pero por ahora no tenemos confirmación oficial de la renovación por parte de Netflix. La plataforma de streaming suele tardar al menos un mes después del estreno en anunciar la siguiente temporada de las series que considera que pueden funcionar.

La primera noticia que tuvimos sobre El juego del calamar fue en 2019, por lo que suponemos que la producción de la primera temporada tardó dos años en completarse. Si se rodase una temporada 2, está claro que será mucho más sencillo porque ya cuentan con las localizaciones y los decorados (aunque a lo mejor nos sorprenden con un planteamiento totalmente diferente). Por eso esperamos que la segunda temporada pueda llegar tan pronto como a finales de 2022.

Sobre la temporada 2

La serie ha sido dirigida por Hwang Dong-hyuk es un director y guionista surcoreano conocido por ficciones como My Father (2007), Silenced (2011) Miss Granny (2014) o The Fortress (2017). El director ha realizado unas declaraciones a Variety en las que ha dicho lo siguiente: «no tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante cansado sólo pensar en ello. Pero si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados».

Hwang ha explicado en la misma entrevista que actualmente está trabajando en el borrador de una película, llamada KO Club, abreviatura de «Killing Old Men Club», sobre la guerra intergeneracional. Por lo tanto tendremos que esperar para ver la segunda temporada, aunque el gran éxito de la primera puede jugar una baza para que comience a mover ficha.

El reparto de la temporada 2 de El juego del calamar

No queremos hacer ningún spoiler, pero pocos quedan de los 456 concursantes de la primera temporada. Está claro que Lee Jung-jae podría volver a interpretar el papel principal de Seong Gi-hun. Un hombre derrotado por las deudas y los problemas familiares que entra en el juego para cambiar su vida. La última escena de la primera parte nos da pie a pensar en que protagonizará la segunda temporada de El juego del calamar.

Probablemente algunos personajes volverán a aparecer en flashbacks, como en series como La casa de papel. Por ejemplo, actores coreanos como Park Hae-soo, Oh Yeong-su, Jung Ho-yeon o Gong Yoo que solo hizo un cameo en la primera temporada.

Lo que está claro por el final de la primera temporada es que el juego va a seguir y Gi-hun va a entrar en el mismo para intentar detenerlo, como jura en las últimas imágenes. Nuevos jugadores, nuevos escenarios, nuevos creadores y muchas incógnitas que esperamos poder responder en la temporada 2 de El juego del calamar.