Jonah Hill dirigirá a Keanu Reeves en ‘Outcome’

El actor nominado al Oscar Jonah Hill y Keanu Reeves colaborarán en un nuevo proyecto llamado Outcome. Hill es más conocido por su faceta interpretativa, habiendo participado en títulos destacados como Supersalidos, El lobo de Wall Street o Moneyball. Pero recientemente, el californiano se ha sentado detrás de las cámaras con la aplaudida ópera prima Mids90s y el reciente estrenado documental sobre salud mental Stutz. Por el momento se desconoce el argumento del proyecto que liderará esta extraña pareja, en una información recogida por IndieWire.

Revees está francamente ocupado desde que volvió a la primera línea de los títulos de acción gracias a la franquicia John Wick. De hecho, a principios de 2023 estrenará la cuarta parte del famoso mercenario, además de aparecer en el spin-off Ballerina que protagonizará Ana de Armas. Por si esto fuese poco, el actor de Matrix trabaja en la adaptación de su cómic BRZRKR y regresará como Constantine para una segunda parte del exorcista de DC.

Hill sorprendió a todo el mundo cuando no hizo gira para promocionar Stutz, explicando que no sería consecuente hacerlo ante lo que representaba e propio proyecto de Netflix, en el que comparte varias charlas con su psiquiatra: “Si me enfermera más al salir y promocionándolo, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película (…) Con esta carta y con Stutz, espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor y para que las personas en sus vidas puedan entender sus problemas con la mayor claridad”.

En su comunicado, el actor y director concluyó señalando que el objetivo del documental brindar su terapia y las herramientas que aprendió en ella, ampliando desde el uso privado en el formato de una película entretenida. La crítica ha sido bastante unánime con el último trabajo de Jonah Hill, señalando que se trata de un documental “conmovedor” y “tranquilizador”, un retrato afectuoso en forma de experimento formal.

Reeves y Hill son perfiles completamente diferentes. Mientras el primero ha dedicado la mayor parte de su carrera a los filmes de acción, el segundo comenzó con el género cómico, derivando luego hacia el drama, temática que le ha concedido el respeto de los cinéfilos. Por lo tanto, no sabemos muy bien que esperar de un recién estrenado director que siempre ha apostado por la vis cómica y un actor actualmente enfrascado en el más crudo cine de acción.