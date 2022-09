‘Constantine 2’ es una realidad: repasamos algunas curiosidades de la película original

Hace un par de días amanecimos con la noticia de que Constantine 2 era una realidad. La adaptación del personaje de DC recibirá una secuela que contará una vez más con Keanu Reeves y Peter Sormare en el papel de Lucifer. La cinta original se estrenó hace casi 20 años y como muchas otras producciones, será una de esas secuelas tardías que tanto están gustando a los fans de todo el mundo. Para celebrar la noticia, repasamos 5 curiosidades del largometraje dirigido por Francis Lawrence:

1-Constantine, fruto del cantante Sting

Fue creado por el célebre guionista Alan Moore, quien también es responsable de algunas de las novelas gráficas más laureadas de todos los tiempos, como Watchmen o Desde el infierno. Moore creó al mata demonios rubio, basándose en el cantante Sting. En los cómics es de Liverpool, sin embargo en la película es de Los Ángeles y está interpretado por Keanu Reeves. Se piensa que estos cambios se debieron principalmente al deseo de que finalmente, fuese el actor de Matrix quien diese vida a John Constantine.

2-Un infierno nuclear

En la película (y esperamos también que suceda en Constantine 2) vemos varias escenas ubicadas en el infierno. Para su creación, el equipo artístico se basó en varias imágenes antiguas de pruebas nucleares. Sobre todo, en el momento exacto de una explosión y cómo la onda expansiva barre todo a su paso.

3-El odio de Alan Moore

Moore siempre ha sido un tipo bastante particular. Es mejor no preguntarle por las adaptaciones que se han hecho de su obra, porque lo que dirá no es precisamente bonito. El caso es que cuando escribió el personaje, pensaba hacer una serie limitada de entregas en la que al final lo mataba de forma muy sangrienta. Los ejecutivos de DC accedieron, pero cuando tuvo un éxito incontestable y finalmente le impidieron matarlo. Desde entonces, Moore odia al personaje, por lo que tampoco debe de estar muy contento con una secuela.

4-Nicolas Cage, a punto de ser Constantine

La preproducción empezó con problemas a la hora de elegir al protagonista. En un principio, Tarsem Singh (The Fall. El sueño de Alexandria, La celda) iba a sentarse en la silla de director, con Nicolas Cage teniendo todas las papeletas para asumir el rol de Constantine. No obstante, Singh no quería a Cage, así que se salió del proyecto. Poco tiempo después, el actor de Leaving las Vegas hizo lo mismo. Al final, un Francis Lawrence anterior al éxito de liderar la franquicia de Los juegos del hambre terminó colocándose a los mandos de la adaptación.

5-Una asistencia diabólica

Costó 100 millones de dólares y, ciertamente obtuvo unos buenos resultados, recaudando unos 230 millones. Pero lo más curioso de todo fue la asistencia total que hubo en un cine de Bergen, Noruega: 666 personas, el número del demonio.