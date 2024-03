Jeremy Renner confiesa cómo le ayudó Robert Downey Jr. cuando sufrió su terrible accidente

A principio del 2023, casi tuvimos que despedirnos del actor Jeremy Renner. El intérprete de Ojo de halcón en Marvel, sufrió un aparatoso accidente con un quitanieves que casi le cuesta la vida. Por suerte su heroicidad traspasa la pantalla y hoy, casi dos años después, Renner está prácticamente recuperado. Hasta el punto que ha asegurado estar dispuesto a volver a su papel como miembro de los Vengadores si Disney se lo pide. Su conexión con la propiedad intelectual de la Casa del Ratón ha ido de menos a más, especialmente cuando estrenaron la serie sobre su personaje, la cual pasaba el testigo a Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Ahora aprovechando el Oscar de Robert Downey Junior, su compañero de reparto en la franquicia de superhéroes, el californiano ha querido contar cómo el exvengador estuvo muy implicado en su recuperación tras su traumático accidente.

Los días y semanas posteriores al accidente, Renner estuvo ingresado en la UCI. Un estado crítico en el que estuvo acompañado por sus familiares, pero también por las continuas videollamadas que Downey Junior le hacía para acompañarlo en su recuperación. “Terminamos teniendo conversaciones realmente geniales en FaceTime como si estuviéramos saliendo o algo así”, recordaba el nominado al Oscar por En tierra hostil y The Town.

Jeremy Renner sufrió un «dolor de otro mundo»

Renner confesó que después del accidente se encontraba sufriendo “un dolor de otro mundo” y que el intérprete de Iron Man, le ayudó mucho hablándole de otras cosas y distrayéndolo de esa sensación que estaba sintiendo. “Me dice: ‘Amigo, lo más importante es que te veas bien. No me importa cómo te sientas, mientras te veas bien, eso es todo lo que importa’”, le contaba a la revista People. Además, Downey Junior bromeaba con él sobre que debía de recuperarse rápidamente, ya que tanto él como su esposa estaban enganchados a la serie Mayor of Kingstown, protagonizada por el propio Renner: “Tienes que volver porque necesitamos ver qué pasa”.

También reveló anteriormente que el miembro del reparto de Oppenheimer no fue el único Vengador que estuvo pendiente de su estado de salud, sino que cada uno de los miembros había ido o se había puesto en contacto con él, cuando el incidente se hizo público. Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves en su rancho de Nevada, rompiéndose 30 huesos y teniendo que reconstruirle la caja torácica, además de colocarle varias varillas de titanio en sus piernas. El accidente se produjo intentando evitar que la máquina golpease a su sobrino.

Robert Downey Jr.: Puerta cerrada a Marvel

A diferencia del actor de Ojo de halcón, Robert Downey Jr. no tiene ningún interés en regresar al UCM (universo Cinematográfico de Marvel). Recordemos que en algún punto de la crisis del estudio, el equipo de Kevin Feige llegó a plantearse la posibilidad de recuperar a los Vengadores originales, a pesar de que dos de ellos se sacrificasen para terminar con Thanos. No obstante, el sentido y futuro de las adaptaciones de la Casa de las ideas versan y reman en la dirección de Los 4 fantásticos, la cual se espera que sea un éxito rotundo para la compañía.

Downey Junior ya le cerró la puerta a una vuelta como Tony Stark. Una negativa magnificada encima en toda su campaña para conseguir el Oscar por Oppenheimer, renegando de su participación por más de 10 años en el género de los superhéroes. Esas palabras se han visto con malos ojos desde los marvelitas y el propio fandom del actor, pues el papel del genio multimillonario fue el que le devolvió a lo más alto de la industria, tras años de ostracismo debido a los conflictos internos derivados de sus adiciones. Al menos, en su discurso de agradecimiento por la estatuilla no se acordó de Marvel.

Los proyectos futuros de Jeremy Renner

Por el momento, el accidentado intérprete todavía se está recuperando de las secuelas motrices del atropello, por lo que la mayoría de sus proyectos están paralizados. Entre ellos la adaptación de Spawn, la cual también ha tenido varios problemas por el ingreso hospitalario de su protagonista, Jamie Foxx.

En la agenda fílmica de Renner, todavía aparece Vengadores: The Kang Dynasty, prevista para 2026. A pesar de que sea un film que seguramente, precise de un gran trabajo de reescritura, debido al despido de Jonathan Majors como Kang el conquistador.