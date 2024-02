Jeremy Renner quiere seguir como Ojo de Halcón a pesar del accidente que casi le cuesta la vida

El universo cinematográfico de Marvel se va a tomar un descanso de la gran pantalla. Durante este 2024 estrenará varias series y tan sólo, saldrá a la cartelera para introducir al mercenario bocazas por primera vez en Deadpool 3, junto al resto de superhéroes de la factoría. Sin embargo, los fracasos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels, sumado al polémico despido de Jonathan Majors, han llevado a que La Casa de las Ideas tenga que reestructurar su futuro fílmico. De esta forma, en teoría no volveremos a ver una película de los Vengadores hasta 2026 y seguramente, la mayoría de los personajes originales no vayan a regresar para entonces. El único que parece dispuesto a volver a toda costa es Jeremy Renner, a pesar del aparatoso accidente que casi le cuesta la vida el año pasado.

El 1 de enero de 2023, Renner estuvo a punto de morir tras ser atropellado por una máquina quitanieves, siendo trasladado de urgencia a un hospital de nevada en el que estuvo en estado critico durante algunas horas. El motivo fue el descontrol del vehículo, pero también el hecho de que el actor apartó a su sobrino de la trayectoria de la máquina para que este no fuese arrollado. Es decir que podemos decir que Renner es un héroe en la gran pantalla, pero también en la vida real. No nos extraña por tanto que, estando ya recuperado de la mayor parte de sus heridas, quiera regresar a su rol de Ojo de Halcón.

“Voy a ser lo suficientemente fuerte, eso es seguro. Todos esos muchachos han venido a mi cama y han estado conmigo durante toda esta recuperación, así que…si me quieren, podrían tenerme”, le explicaba el actor a Entertainment Tonight. Según le contaba al medio norteamericano, regresará a su papel para un anuncio que se emitirá durante la Super Bowl: “Tuve una carrera comercial, luego tuve una carrera de estrella de cine. Nunca tuve un anuncio en el gran juego…lo veré y estaré muy emocionado, porque a veces son lo más destacado de la Super Bowl. Algunos partidos no son siempre los mejores, pero los anuncios siempre son los mejores. Es bueno formar parte de ello, pensar que puedo marcar eso en la casilla de cosas que quiero hacer en mi vida”.

Su papel en Marvel

Su incorporación a Marvel fue un salto cualitativo en su carrera. Renner lleva interpretando a Clint Barton en el UCM desde el 2011, cuando su personaje fue presentado en Thor. Más tarde aparecería en Los Vengadores (2012), Vengadores: La era de Ultrón (2015), Capitán América: Civil War (2016) y Vengadores: Endgame (2019). Su última aparición como Ojo de Halcón, la pudimos ver en su valorada serie homónima.

Una ficción en la que Barton parece pasar el testigo a la que será su sustituta como heroína del arco titular en los Vengadores, Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Sobre todo, porque el arco que se ha ido trabajando con Barton desde que apareció le ha llevado a que estar con su familia sea una necesidad para él, después de perderlos una vez debido al chasquido de Thanos. A pesar de ello, quizás el personaje todavía tiene mucho que decir y Marvel, no está para retirar a sus mayores reclamos.

Recuperar a los Vengadores originales

Salvo algún caso anecdótico, desde que en Endgame pudiésemos ver la reunión de superhéroes más grande de la historia, las nuevas historias de la franquicia no han sabido dar con la tecla. Desde Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, pasando por los Eternos, hasta series como She-Hulk o Invasión secreta. Ninguna de estas ficciones se ha librado de la furibunda critica acrecentada por la saturación del género. Aún con todo, la esperanza es lo último que se pierde y producciones de la talla de Guardianes de la galaxia vol.3 o Spider-Man: Cruzando el multiverso dejan entrever que no es tanto una cuestión de cansancio de los personajes y si una falta de atrevimiento en los planteamientos narrativos de las compañías.

Tal es el punto que el equipo de Kevin Feige se ha planteado traer de vuelta a los Vengadores originales para suplir esa pérdida de interés por parte de los espectadores. Recordemos que ni Iron man (Robert Downey Junior), ni el Capitán América (Chris Evans) ni Viuda Negra (Scarlett Johansson) podrían aparecer ya en la historia, por lo que sería complicado traerlos de vuelta. Un problema sumado a que el propio Feige ya se ha encargado de encontrarles sustitutos, con Ironheart (Dominique Thorne), el capi de Sam Wilson (Anthony Mackie) y la hermana de Natasha Romanov, Yelena Belova (Florence Pugh).

Por tanto, solamente nos queda Hulk (Mark Ruffalo) y el Ojo de Halcón de Jenner para potenciar esos deseos de los fans. ¿Será suficiente?