Nadie, en su sano juicio, definiría la carrera de Jennifer López como el de una perdedora. La artista multidisciplinar ha participado en auténticos taquillazos, compuestos canciones súper ventas y hasta actuado en la Super Bowl. Sin embargo y en relación a las nominaciones de los Oscar 2022, López sí que afirma sentirse como una perdedora bajo la luz de una élite de talentosos artistas de Hollywood.

“Siempre sentí que no era yo quien se suponía que debía estar en la habitación. Eso es parte de ser puertorriqueña y del Bronx y mujer. No haber nacido en una familia con dinero. No conocer a nadie en el negocio. Simplemente salí y dije: ‘A la mierda. Voy a intentarlo. Voy a intentar entrar aquí’”, contaba la actriz y cantante a la Rolling Stone sobre los estereotipos de los que jamás podrá deshacerse. A pesar de su éxito profesional de car al gran público, López lamenta que su trabajo no sea valorado de la misma forma, sintiéndose excluida de ese “circulo interno” en Hollywood con los que parece convivir:

“Son sólo 20, 25 años de personas que dicen: ‘Bueno, ella no es tan buena. Es bonita y hace música linda, pero en realidad no es esto y aquello’ (…) creo que he hecho un buen trabajo a lo largo de los años, un trabajo realmente bueno. Pero hay un club del que simplemente no formaba parte. Y siempre actué como ‘sí, estoy bien’. Pero duele no ser incluida”.

Este sentimiento se vio ejemplificado en 2020 cuando Estafadoras de Wall Street fue nominada a los Globos de Oro y al Premio de Sindicato de Actores, pero fue olvidada para los Oscar. Sin embargo, ayudó a cambiar la perspectiva profesional de López, que terminó por descartar los reconocimientos de su carrera. “Llegue a un punto en el que dije: ‘No es por esp que hago esto. No hago esto para tener 10 premios Oscar en mi repisa de la chimenea o 20 premios Grammy’”.

Jennifer López regresará a la comedia romántica el próximo 18 de febrero con Cásate conmigo, película en la que comparte reparto con Owen Wilson y el también cantante Maluma.