Jason Reitman y un grupo de cineastas compran el mítico Village Theatre de Los Ángeles

Actualmente, el terreno de la exhibición no pasa por uno de sus mejores momentos. A pesar de grandes fenómenos taquilleros como Top Gun: Maverick, Avatar: El sentido del agua o Barbie, la realidad es que las salas de cine cada vez están más vacías. Una despoblación del patio de butacas que parece únicamente combatible, desde la propiedad intelectual de las franquicias y sagas poseedoras de ese “fenómeno evento” que arrasa en la cartelera. En la otra cara de la moneda están las plataformas de streaming. Ese cambio de paradigma en el consumo audiovisual de los espectadores, el cual tampoco termina de afianzarse, dada la brutal competencia de su propio mercado. Un panorama un tanto desolador y oscuro para la industria cinematográfica, combatido en las últimas horas por un destello de luz plagado de simbolismo: El director Jason Reitman y otros 35 realizadores acaban de comprar el mítico Village Theatre de Los Ángeles.

Originalmente, el Village perteneció a la cadena de cines de la Fox, siendo designado en 1988 como un monumento histórico-cultural de la ciudad. Desde el 2010 era operado por el grupo Regency Theathers, suponiendo una especie de “casi museo” que llevaba proyectando largometrajes desde la década de los 30. Activo todavía en nuestros días, el pasado 2023 se estrenaron unas 50 películas.

Una compra para preservar el cine

Con 93 años de vida y con su característica torre como bandera, los nuevos propietarios del Village Theatre trabajarán para preservar y mejorar las condiciones del espacio, equipándolo con la proyección digital de 35 y 70mm. El grupo de directores influirá con las galerías del lobby, la programación de las salas y con la capacidad de imagen y sonido. Incluso, se exhibirán recuerdos y colecciones personales, como accesorios, vestuarios y copias de películas. El propio Reitman explicaba entusiasmado en un comunicado lo que sentía con la adquisición de este icónico lugar:

“He estado viniendo a Westwood desde que tengo uso de razón. Cuando el Village Theatre salió al mercado, tuve visiones de lo rápido que el Teatro Nacional se convirtió en un bloque de edificios. Inmediatamente hice una oferta y esperé que mis compañeros directores se unieran a mí en esta aventura. Nos tomamos muy en serio esta gestión y esperamos ofrecer una verdadera comunidad para cualquiera que ame las películas”.

Reitman es un reconocido director, 5 veces nominado al premio de la Academia. Entre su extensa filmografía, encontramos cintas como Gracias por fumar, Juno o Up in the air. Además es el hijo del también realizador Ivan Reitman, responsable de la cinta original de Los cazafantasmas.

¿Qué cineastas han apoyado la compra?

Con Reitman como líder de la oferta, existe una buena coalición de cineastas que han invertido en la compra del Village Theatre: J.J.Abrams, Judd Apatow, Damien Chazelle, Chris Columbus, Ryan Coogler, Bradley Cooper, Alfonso Cuarón, Jonathan Dayton, Guillermo del Toro, Valerie Faris, Hannah Fidell, Alejandro González Iñárritu, James Gunn, Sian Heder, Ryan Johnson, Gil Kenan, Karyn Kusama, Justin Lin, Phil Lord, David Lowery, Christopher McQuarrie, Chris Miller, Christopher Nolan, Alexander Payne, Todd Phillips, Gina Prince-Bythewood, Jay Roach, Seth Rogen, Emma Seligman, Brad Silberling, Steven Spielberg, Emma Thomas, Denis Villeneuve, Lulu Wang y Chloé Zhao.

El grupo se reunió en persona fuera de su recién adquirida propiedad, conociendo algunos de ellos por primera vez. Cómo no, tras el anuncio varios de ellos se pronunciaron en favor de la experiencia teatral que marca las salas, como por ejemplo Christopher Nolan. “El cine siempre ha sido el lugar donde se encuentran los cineastas y los cinéfilos, y estoy encantado de colaborar con tantos de mis directores favoritos en un espacio que mostrará cual puede ser el futuro de la exhibición cinematográfica”, explicaba el responsable de Oppenheimer. Otros, como el canadiense Denis Villeneuve, agradecieron a Reitman la posibilidad de poder participar en la adquisición del Village:

“He estado defendiendo la experiencia en los cines durante años. Gracias a Jason (Reitman) por esta fantástica oportunidad que me permite poner dinero en lo que digo”. Por último Chazelle, el más joven de los realizadores, manifestó del mismo modo la ilusión de pertenecer a este grupo de creadores: “Es un honor poder unirme a tantos de mis cineastas favoritos en activo para ayudar a darle una nueva vida a un cine legendario. Recuerdo cuando Jason me propuso la idea por primera vez el año pasado y estoy muy emocionado de verla hacerse realidad».