Jason Momoa habla por primera vez de su villano en ‘Fast X’: «Es muy sádico»

Jason Momoa no está nada acostumbrado a ponerse en el papel de villano. El héroe de DC, al que desgraciadamente no le veremos otra vez como Aquaman hasta 2023, interpretará el nuevo enemigo de la familia de Dominic Toretto en la que será la penúltima entrega de la franquicia. El hawaiano apareció el año pasado en Dune y Sweet Girl y actualmente, acaba de estrenar la última temporada de See, la serie distópica de Apple TV +. En todas estas producciones, Momoa es un defensor, un héroe que protege a los más débiles. No obstante, por lo que acabada e contarle a Variety, su antagonista en la saga automovilística será de todo menos bueno.

“Es muy sádico y andrógino y tiene un poco de pavo real…tiene muchos problemas este tipo. Definitivamente tiene algunos problemas con su papá”, decía un Momoa emocionado con la decisión de haber salido elegido para Fast X y poder por fin interpretar a un villano: “Es una buena etapa de mi vida. Puedo ser el chico malo finalmente. He sido el chico bueno por un tiempo”.

Momoa no será la única novedad de Fast X. Procedentes del mundo superheroico también aparecerán Daniela Melchior, quien fuese Ratcatcher 2 para DC y la ganadora del Oscar Brie Larson o como los fans de Marvel la conocen, la Capitana Marvel. Rita Moreno (West Side Story) será la abuela del protagonista y por último, Alan Ritchson (Reacher, Titanes) tambien se incorpora con un nuevo personaje. Como no podía ser de otra forma, estas nuevas caras no impiden que la mayoría de los actores (o familia como lo suele llamar Vin Diesel) repitan en la nueva entrega: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood, John Cena, Helen Mirren, Cardi B y Jason Statham regresaran a la gran pantalla el 19 de mayo de 2023.

Todavía sabemos poco o nada de cómo se desarrollará la nueva misión de Toretto y sus compañeros, pero Tyrese Gibson mostró algunas cartas de la dirección que tomará Fast X. El actor de Morbius se refirió a este filme como un vistazo al pasado de dom y la expansión a su verdadera familia de sangre. Esta será la primera de las dos partes que terminarán con la franquicia, por lo que todos los sucesos serán especialmente relevantes.