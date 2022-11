James Gunn revela qué películas necesitamos ver antes de visualizar el Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia

Ayer, Disney + estrenó el Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. El Universo Cinematográfico de Marvel es cada vez más complejo, estrenando un gran número de películas y series a lo largo del año, por lo que cada vez resulta más difícil saber qué es lo que tenemos que ver antes de los títulos recientes. Por suerte, el cineasta James Gunn, responsable de este capítulo navideño ha señalado vía Twitter qué necesitamos saber antes de reproducir este especial festivo de los Guardianes:

None are must see, including the Guardians films. BUT the two Guardians movies, Infinity War, and Endgame all have small amounts of information in them that are referenced. https://t.co/cWdmurNuZp

“Ninguna es imperdible, incluidas las películas de Guardianes. Las dos películas de Guardianes, Infinity War y Endgame tienen pequeñas cantidades de información a la que se hace referencia”. Así pues, con más de 25 películas y 6 series, para el cineasta que ahora ocupa un puesto directivo en DC no es necesario ver mucho del inabarcable universo de La Casa de las Ideas. Aunque es cierto que con el visionado de las últimas que menciona explicarán en parte la situación y regreso de los Guardianes a la tierra. Con ello, entender lo que significa el cameo de Kevin Bacon tiene mucho que ver con el amor por la cultura pop de Star Lord (Chris Pratt), concretamente con la película Footlose, la favorita del protagonista y clave para vencer de forma cómica a Ronan, el villano de la primera entrega.

De hecho, la sinopsis de la que parte el especial de Navidad de los Guardianes es la de recuperar el espíritu navideño de Quill, después de que Gamora perdiese la vida en Infinity war. A pesar de que los guardianes espaciales recuperaron a la hija adoptiva de Thanos para la causa en Endgame, esta todavía no ha establecido los lazos familiares con el resto de héroes ni ha intimado al nivel de pareja con Quill, como el personaje que fue sacrificado para obtener la gema del alma.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special SOUNDTRACK should be up tomorrow, including the original song “I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here)” & the original recording “Here It Is Christmastime” by the @Old97s & @kevinbacon. #GotGHolidaySpecial pic.twitter.com/DZJQYkPxJV

