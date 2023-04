Jack Black quiere que Pedro Pascal sea la voz de Wario en ‘Super Mario Bros 2’

Todavía no lleva ni siquiera una semana en cines y los fans ya piden una secuela de Super Mario Bros: la película. Entre ellos, algunos de los propios implicados como Jack Black, el cual tiene muchas ganas de regresar como el villano Bowser en una continuación y por lo visto, quiere hacerlo acompañado.

Como es de esperar debido al éxito en la taquilla de la adaptación, desde Nintendo y Universal Pictures seguro que ya piensan en crear un universo en torno a los personajes de sus videojuegos. No es de extrañar, ya que la marca japonesa posee algunos de los más carismáticos y queridos roles del mundo de las consolas, desde Kirby hasta Link de la franquicia Zelda. Ahora, el actor de Escuela de Rock sabe que aunque no es seguro que Bowser regrese en la secuela, tiene claro quién podría sustituirle (o acompañarle) y la persona ideal para el papel:

“Sabes, ¿qué pasa si hay un villano más poderoso y más malvado? Entonces es posible que deba convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal ¿estás pensando en lo que estoy pensando? ¡Wario! Pedro Pascal es Wario”. Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial que involucre ni el regreso del antagonista principal de la franquicia ni la aparición de Wario. Lo único que se ha sugerido a través de un huevo en una escena postcréditos es el posible estreno de Yoshi en la hipotética secuela.

El personaje de Wario fue creado en 1992 y su nombre, indica de forma muy clara el cometido con el que se originó este particular antagonista. La mezcla de su nombre junta las palabras Mario y el término japonés Warui que significa “malo”. Por su parte, Pascal es uno de los actores más cotizados del Hollywood, sobre todo en la pequeña pantalla donde ha formado parte de las mejores series de la última década como son Narcos, The Mandalorian, Juego de Tronos y la reciente The last of Us. Su participación en Super Mario Bros 2 supondría un soplo de aire fresco y respondería directamente a la solicitud de un casting más variado que ya reclamó el también interprete John Leguizamo.

En España, la primera cinta ha recaudado 2 millones de euros en su primera semana y en el mundo, ya es la cinta de animación que más ha recaudado en sus primeros días en la historia del cine, batiendo el récord que poseía Frozen 2.