‘El Inmortal’, la serie sobre la banda de Los Miami que estrena Movistar Plus+

La década de los novedad fue un momento convulso en las noches madrileñas en las que surgió la banda de Los Miami, un grupo que controlaba el tráfico de drogas en la capital. La plataforma de streaming Movistar Plus+ estrena el jueves 27 de octubre la serie El Inmortal inspirada en la convulsa vida del jefe de esta banda.

El Inmortal es una de las apuestas de Movistar Plus+ para octubre y ha sido creada por Jose Manuel Lorenzo, escrita por Diego Sotelo y David Moreno y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos. Sus protagonistas viven una vida marcada por los excesos, las noches sin fin, la fiesta, la música tehno, la ambición y el lujo. El conocido actor Álex García es el protagonista de la serie e interpreta al protagonista de la serie que se llama Juan Antonio, aunque el personaje real era Juan Carlos Peña.

La noche madrileña de los años 90

La serie nos cuenta como en la década de los 90, según la sinopsis de Movistar Plus+, “el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de una banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión: Los Miami. Su nombre provocaba el pánico de aquel que lo escuchaba. ‘El Inmortal’ fue el jefe de todos ellos. Esta historia está inspirada en su reinado y en la ciudad que tantas veces lo vio morir”.

El Inmortal cuenta los orígenes de la banda, su crecimiento y como al final su actividad fue poco a poco disminuyendo según pasaron los años. La ficción se detiene en los terribles métodos que utilizó la banda para asustar a su competencia en el tráfico de cocaína. También de las intensas relaciones que se crearon entre sus miembros y en las amistades y la vida familiar de Juan Antonio. Los Miami ocuparon numerosas portadas en los periódicos de la época y fueron los protagonistas de los programas de televisión del momento.

El reparto de El Inmortal

El actor Álex García interpreta a este complejo hombre que comienza en el mundo del narcotráfico siendo el lugarteniente de un distribuidor de estupefacientes a pequeña escala en Madrid. Como se le queda pequeño crea su propia organización y comienza una vida entre mansiones de lujos, coches de alta gama, mujeres o viajes a Ibiza.

Además de Álex García en el reparto están los actores Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jason Day, Jon Kortajarena, Claudia Pineda y Francis Lorenzo.

La serie cuenta con 8 episodios de unos 50 minutos cada uno y es uno de los estrenos en series de Movistar Plus+ para este mes de octubre junto con ¡García!, This is England y las cuartas temporadas de las serie Babylon Berlin y Fantasmas.