La serie ‘This England’ se estrenará este otoño en Movistar Plus+

Movistar Plus+ acaba de anunciar que el próximo otoño se estrenará la serie This England, un drama de Sky Original coescrito y dirigido por Michael Winterbottom. La serie contará con 6 episodios se basa en los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido y sigue el impacto que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus.

La serie This England ha sido producida por Revolution Films y protagonizada por el conocido actor Kenneth Branagh (Belfast, Tenet, Dunkerque) que interpreta a Boris Johnson y pronto llegará a Movistar Plus+. Su trama se sumerge en los momentos más complicados de Johnson cuando tiene que lidiar con el Covid-19, el Brexit y con una vida personal y política llena de polémica.

El director Michael Winterbottom es conocido por sus excelentes películas dramáticas como las galardonadas Bienvenidos a Sarajevo, Un corazón invencible, 24 Hour Party People y Camino a Guantánamo, entre otras.

Un momento complicado para el mundo

This England va desgranando los acontecimientos que van surgiendo dentro del Gobierno y los entrelaza con varias historias que están ocurriendo en el país debido al coronavirus. Los expertos y científicos que trabajan contra reloj para comprender como funciona el virus, los médicos, enfermeras y trabajadores de residencias de ancianos intentan contener sin descanso el avance del virus y los ciudadanos sienten que su vida se ha convertido en poco tiempo en un caos.

La serie está basada en el testimonio de primera mano de personas de todos los ámbitos de la vida británica como el nº 10 de Downing Street o el Grupo Asesor Científico para Emergencias y de hospitales y residencias de todo el país.

El coguionista y director, Michael Winterbottom, de la serie ha explicado que la primera ola de la pandemia del Covid-19 será recordada para siempre. “Un momento en que el país se unió para luchar contra un enemigo invisible. Una época en la que la gente era más consciente que nunca de la importancia de la comunidad. Nuestra serie entrelaza innumerables historias reales, desde Boris Johnson hasta personas que estuvieron en primera línea en todo el país, los esfuerzos de científicos, médicos, trabajadores de residencias de ancianos y legisladores que lucharon para protegernos del virus”.

Un buen reparto

La serie This England cuenta como protagonista con Kenneth Branagh que da via a Boris Johnson. En el reparto está también la actriz Ophelia Lovibond (Minx, Elementary, Guardianes de la Galaxia) que interpreta a su esposa Carrie Symonds, el actor Simon Paisley Day como Dominic Cummings, Andrew Buchan (The Crown, Broadchurch, The Honourable Woman) como el exministro de Sanidad Matt Hancock y James Corrigan (Esto te va a doler, Manhunt) como el estratega político Isaac Levido.