¿Quién será el sucesor de Boris Johnson y cómo será el proceso?

Boris Johnson ha dimitido como primer ministro del Reino Unido por los escándalos acumulados en los últimos meses y que ha llegado a provocar esta semana la dimisión de más de 50 cargos en su Ejecutivo. Su marcha abre un proceso de elección en el Partido Conservador para elegir a su nuevo líder.

La dimisión de Johnson no provoca automáticamente unas elecciones generales en el Reino Unido. El Partido Conservador tendría que celebrar unas elecciones internas para elegir a su nuevo líder, que se convertiría en el nuevo primer ministro. Por el momento no hay un claro favorito dentro de los tories, por lo que todavía no hay nombres encima de la mesa.

Johnson sí que permanecería en el cargo hasta que se eligiera a su sucesor. Esto es lo que hicieron sus predecesores cuando dimitieron: Theresa May en mayo de 2019 y David Cameron en junio de 2016. El nuevo primer ministro británico se quedaría en el cargo hasta las próximas elecciones generales, que tendría que celebrarse, como muy tarde, el 24 de enero de 2025.

¿Cómo es el proceso de elección del sucesor de Boris Johnson? Comienza con una primera etapa en la que los potenciales candidatos dentro del Partido Conservador deben reunir el aval de al menos ocho diputados.

En caso de que haya más de dos aspirantes, se abre una ronda de votaciones en las que irían cayendo eliminados. En la primera ronda se quedarían fuera los que tuvieran menos de 18 votos entre los parlamentarios tories. Y en una segunda votación, se excluiría a aquellos que no superasen el umbral de los 36.

El proceso continuaría hasta que sólo quedasen dos candidatos. En caso que hubiera dos aspirantes desde el principio, el proceso comenzaría automáticamente desde este punto. Llegados a este momento, el Partido Conservador realiza una votación por correo con el que se elegiría al ganador definitivo.

Precedentes

En las anteriores ocasiones sí que ha habido más de dos candidatos para elegir al nuevo líder de los conservadores. En 2019 hubo una decena de aspirantes. Por aquel entonces, Boris Johnson se enfrentó al ex ministro de Exteriores, Jeremy Hunt. Johnson ganó con el respaldo del más del 51% de los votos.

Johnson se convirtió en el nuevo primer ministro a mitad de legislatura, lo mismo que hizo su predecesora en el cargo, Theresa May, que entró en Downing Street tras la dimisión David Cameron.

El ganador de este proceso se convierte en el nuevo primer ministro de Reino Unido, en caso de tener la mayoría parlamentaria, y no está obligado a acelerar la convocatoria de elecciones. Su legislatura se alargaría hasta las próximas elecciones generales, cuya fecha límite es el 24 de enero de 2025.