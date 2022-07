Boris Johnson acorralado: dimite el número dos del partido conservador por otro escándalo sexual

El gobierno de Boris Johnson, ya debilitado por varios escándalos, continúa sin tocar fondo. Un nuevo vendaval azota el número 10 de Downing Street por la dimisión de un miembro del Ejecutivo acusado de acoso, el último de una serie de casos similares dentro del partido conservador.

Chris Pincher, miembro del gobierno del primer ministro británico Boris Johnson, y por encima de ello, encargado de la disciplina de voto de los parlamentarios de este grupo, dimitió por haber realizado tocamientos a dos hombres.

En una carta de dimisión admitió al Boris Johnson haber bebido «demasiado» y le aseguró estar «avergonzado de sí mismo y avergonzar otros», en alusión a sus compañeros de partido. Y es que, al parecer, este político de 52 años efectuó tocamiento a dos hombres en un pub privado de Londres, el Carlton Club.

Chris Pincher dimitió como encargado de la disciplina de partido, pero sigue siendo diputado, lo que provocó peticiones de expulsarlo y de una investigación interna.

«De ninguna manera, los tories deben ignorar una posible agresión sexual», tuiteó Angela Rayner, la número dos del partido laborista, principal formación de oposición.

The deputy chief whip’s actions are just further evidence that this is a govt mired in sleaze and scandal.

They’re far too busy firefighting to get on with the very real problems facing the country.

This is a govt totally unfit to govern. The public deserve better. pic.twitter.com/m9YFiKkSZF

— Ellie Reeves (@elliereeves) July 1, 2022