Todos los estrenos de series de Movistar+ en octubre

La plataforma de streaming Movistar+ sorprende este mes de octubre con estrenos de interesantes series como El Inmortal, Los 8 de Irak, This England y la temporadas 4 de Fantasmas y Babylon Berlin.

El Inmortal

El 27 de octubre se estrena completa bajo demanda esta serie de acción y suspense. La historia está ambientada durante la década de los 90 cuando el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de Los Miami, una temida banda que acaparó cientos de portadas y programas de televisión. ‘El Inmortal’ era el jefe de esta banda. El actor Álex García es el protagonista de esta serie y está acompañado en el reparto por Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Jason Day, Claudia Pineda y Francis Lorenzo.

Los 8 de Irak

El 10 de octubre también se estrena completa bajo demanda esta nueva producción original de no ficción de Movistar Plus+, en colaboración con 100 Balas The Mediapro Studio. La serie relata el mayor ataque contra los agentes del servicio de inteligencia español, que fueron víctimas de una emboscada el 29 de noviembre de 2003 en Irak. Diecinueve años después, quienes vivieron aquellos terribles días y trabajaron junto a los agentes, recuerdan el ataque.

This England

El 31 de octubre Movistar+ estrena este drama de Sky Original coescrito y dirigido por Michael Winterbottom (El viaje, 24-Hour Party People) y protagonizado por el conocido actor Kenneth Branagh. La serie de seis episodios, producida por Revolution Films, que cuenta los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido y el impacto que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus. Boris Johnson (Branagh) lidia con el Covid-19, el Brexit y una vida personal y política muy polémica. Cada lunes la plataforma de streaming estrena un nuevo episodio.

Fantasmas Temporada 4

El 14 de octubre se estrena la cuarta temporada de esta serie creada, escrita y protagonizada por gran parte del equipo responsable de las dos conocidas comedias Horrible Histories y Yonderland. En esta cuarta temporada, Alison y Mike han convertido Button House en una rentable y acogedora casa de huéspedes. Ahora solo tienen miedo de una cosa: una mala valoración en internet de sus primeros invitados que les arruine su negocio. Entre las novedades, regresan los fantasmas de la peste (los que viven en el sótano que no aparecieron en la tercera temporada) y algo aún más desconcertante: un nuevo fantasma. Cada viernes se estrenarán dos nuevos episodios.

Babylon Berlin Temporada 4

El 19 de octubre se estrena la temporada 4 de Babylon Berlin en Movistar Plus+, la serie que adapta las novelas del alemán Volker Kutscher que se agrupan bajo el título Un gánster en Berlín de la que se han vendido más de 135.000 ejemplares vendidos en Alemania. Una cuarta temporada que cuenta con 12 episodios y en la que se incorpora al reparto el actor Mark Ivanir quien interpreta a Abraham ‘Abe’ Goldstein, un gánster americano judío que aterriza en Berlín y al que Gereon debe vigilar de cerca por petición del FBI. Cada miércoles, la serie estrena un nuevo episodio.