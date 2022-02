Hay franquicias, como Indiana Jones, que parecen inmortales. Sobre todo, teniendo en cuenta que Harrison Ford tiene 79 años. Indiana Jones 5 será la primera de las entregas que esta supervisada por Disney, la empresa que se hizo con los derechos del personaje tras la compra de LucasArts. La compañía del Ratón no iba a dejar pasar la oportunidad de seguir explotando a uno de los personajes más míticos del cine de aventuras. Aunque seguro que ya están pensando en un sucesor que permita seguir expandiendo la franquicia. El rodaje de esta última película ha terminado oficialmente, algo que han confirmado vía Twitter, tanto el director James Mangold como el productor de la cinta, Frank Marshall.

And so begins the first day after the storm.. pic.twitter.com/nb0jnHIeec

— Mangold (@mang0ld) February 27, 2022