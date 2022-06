‘El idiota preferido de Dios’, la serie de comedia que estrena Netflix el 15 de junio

Las series de comedia son un buen plan para las tardes calurosas de verano que nos esperar. Netflix estrena este miércoles 15 de junio la serie El idiota preferido de Dios, una comedia creada por Ben Falcone al que conocemos por su trabajo en películas como Tammy, Es la jefa, El alma de la fiesta, Superintelligence o Patrulla Trueno.

De nuevo Falcone vuelve a compartir protagonismo con su esposa en la vida real, Melissa McCarthy, conocida por su papel de la entrañable cocinera de Las chicas Gilmore, que también ejerce con él de productora ejecutiva. Los dos han trabajado juntos en ficciones tan conocidas como Nobodies y Nine Perfect Strangers. Una de las apuestas de Netflix para que se diviertan sus usuarios este verano.

La serie El idiota preferido de Dios ha sido dirigida por Michael McDonald conocido por su trabajo en comedias como Home Economics, Brooklyn Nine-Nine o American Housewife. Una divertida serie de solo ocho episodios que han sido rodados en Australia.

Una vida de lo más normal

El protagonista de esta serie es Clark Thompson (Ben Falcone), un agente del servicio técnico que lleva una vida de lo más normal. Un hombre que está totalmente enamorado de su compañera de trabajo Amily Luck. Sus problemas comienzan cuando, como explica la sinopsis de Netflix, “Dios lo convierte, muy a pesar suyo, en su mensajero. Por si fuera poco, también hay patinaje, un lago de fuego y un apocalipsis inminente”.

Salvar el mundo no es una de las prioridades de Clark, pero no le queda más remedio que acatar la decisión de Dios. La misión que le encomienda Dios, además, es bastante complicada ya que tiene que burlar las amenazas de Satán (Leslie Bibb). El problema es que para tener éxito en su misión no solo depende de su propio esfuerzo, sino que tiene que reclutar a sus compañeros de trabajo si quiere salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde.

La primera a la que intentará reclutar es Amily (Melissa McCarthy) de la que lleva enamorado desde hace mucho tiempo. Luego tendrá que buscar entre sus amigos y compañeros otras personas que le ayuden a cumplir la misión que Dios le ha encomendado.

Un buen reparto

En el reparto de la serie de comedia El idiota preferido de Dios están, además de los protagonistas, los actores Usman Ally, Steve Mallory, Chris Sandiford, Ana Scotney y Yanic Truesdale.

El idiota preferido de Dios es una buena opción para los que están buscando series de comedia divertidas y muy original. No os la perdáis.