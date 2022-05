La conmovedora miniserie de Amazon que vas a devorar en un día

Si estás buscando una serie emotiva y conmovedora para estos días primaverales, no te puedes perder esta serie que está en Amazon Prime.

La serie de Amazon que vas a devorar en un día

Hablamos de la serie Solos. Una original serie que es el último proyecto de David Weil, guionista de Hunter y que ha contado con un trío de buenos actores Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren.

La serie se estrenó en Amazon Prime Video en 2021 en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Una producción original de Prime Video que consta de siete episodios y se ha convertido en todo un éxito para la plataforma de streaming. Una ficción diferente que invita a la reflexión sobre los problemas de las relaciones humanas.

Solos ha contado con la producción de Sam Taylor-Johnson (En mil pedazos) y Laura Lancaster (The Expanse). Taylor-Johnson se ha encargado de la dirección de dos episodios y la producción ha contado con otros directores como Zach Braff (Un golpe con estilo) y Tiffany Johnson (Girls Room).

La complejidad de las relaciones humanas

David Weil ya sorprendió con el guion de Hunters la intensa ficción de Al Pacino y Logan Lerman que contaba las aventuras y desventuras de un grupo creado para cazar nazis en la década de los 70. En Solos, sin embargo, cuenta en sus 7 episodios las historias de unos personajes que no tienen ninguna relación pero que de alguna manera están conectados durante su existencia.

Solos cuenta las historias de diferentes personajes, cada uno desde una perspectiva y momento distinto e intenta enseñar que incluso durante los momentos en los que una persona está más aislada de los que le rodea y en las circunstancias más dispares, todos estamos conectados a través de la experiencia y el sufrimiento humano.

Un reparto de lujo

La serie Solos está protagonizada por los conocidos actores Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren. En el reparto también están otros actores como Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu.

Esta serie Solos, que se puede ver en Amazon Prime, es una buena opción para los que quieren disfrutar de una ficción emotiva y tranquila en la que se desgranan las historias de varias personas que aunque no tienen nada que ver están en cierto modo conectadas. Solos se ha convertido en un éxito de audiencia y crítica y es una serie perfecta para los que han disfrutado con series de éxito como Modern Love o This is Us. Series que intentan profundizar sobre la existencia humana y los problemas que afectan a los que por circunstancias de la vida están viviendo momentos complicados.