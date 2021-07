Pocos raperos han hecho en la industria cinematográfica una carrera tan longeva como Ice Cube. El artista, además de poseer un nombre forjado en oro en la cultura del rap, ha sido actor, guionista, director y productor de muchas producciones. Entre su filmografía destaca la serie de comedias de la saga Friday. A la primera de mismo nombre, le siguen Next Friday, Friday: The animated series y la última parte, titulada The last Friday que está anunciada para el 2022. Sin embargo, mientras la comedia fluye en la ficción, no parece que está sucediendo lo mismo en los despachos y las negociaciones. El conflicto se basa en que Ice Cube quiere los derechos de varias de sus películas con Warner.

Es el Wall Street Journal el que se hacía eco de la noticia, mencionando que ambos están en medio de una acalorada batalla legar por los derechos de Last Friday. Esta última entrega lleva desarrollándose casi una década. En un principio, tanto el artista como la productora aceptaron desarrollar esta entrega, con un sueldo de más de 10 millones de dólares para Cube. Sin embargo, los continuos desacuerdos con la historia y algunos otros problemas han terminado posponiendo Last Friday a lo largo de los años. Ahora, según el medio, Ice Cube quiere Warner Bros, ceda sus derechos sobre la propiedad de Friday y sobre otras dos películas que hizo bajo su sello: Doble impacto mortal y El club de las strippers.

Todo el conflicto viene por un desacuerdo con el guion. Según Cube “el estudio le dijo que la prisión no es graciosa”, puesto que ahí se iba a desarrollar la mayor parte de la historia de Last Friday. Después de escribir una segunda versión, Cube afirmó que algunos comentarios estuvieron fuera de lugar y que todo este proceso era una forma de retrasar el rodaje. A los líos que Warner ha tenido tanto en el rodaje de La liga de la justicia como con su política de estreno simultáneo se le suman las acusaciones del guionista, que tilda a la productora de “mal administrador” y de ser excesivo en sus notas. Para más inri, Cube a su vez planteó que también fuese un problema de discriminación.

Desde Warner niegan todo: “Estamos totalmente en desacuerdo con cualquier reclamo de trato discriminatorio, y mantenemos nuestro compromiso continuo y comprobado de apoyar a las voces y narradores diversos y continuaremos para hacerlo a medida que avanzamos”. Independientemente de sus declaraciones, Ice Cube quiere los derechos de varias de sus películas con la productora y no parece que se vaya a conformar con menos.