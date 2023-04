‘Un hombre de Florida’, la serie de acción y suspense que estrena Netflix

La plataforma de streaming Netflix sigue anunciando sus estrenos de primavera y desde el jueves 13 de abril se podrá ver la miniserie de acción Un hombre de Florida. Una original ficción creada por Donald Todd (This is Us, Sleepy Hollow) cuyo protagonista es un expolicía que se ha visto obligado a reciclarse de la peor manera posible.

La serie Un hombre de Florida cuenta con 8 episodios que han sido dirigidos por Donald Todd junto a Miguel Arteta, Haifaa Al-Mansour, Julian Farino, Kevin Bray y Clark Gregg. Una buena opción para los usuarios a los que les gustan las ficciones de acción y suspense.

Un expolicía que se tiene que reciclar

El protagonista de esta serie es Mike Valentine, un expolicía, al que da vida el actor Édgar Ramírez, que ha caído en desgracia y vive agobiado por las deudas y los problemas. Al final se ve obligado a volver a su Florida natal para encontrar a la novia fugada de un mafioso de Filadelfia.

Según la sinopsis de Netflix: “Aunque parecía un trabajito sin complicaciones, no solo degenera en una situación delirante con secretos familiares enterrados de por medio, sino que todos los esfuerzos por hacer lo correcto en un lugar sin ley se revelan cada vez más fútiles”. El protagonista tendrá que intentar sobrevivir a esta odisea que se convertirá al final en una cacería mortal.

El reparto de Un hombre de Florida

El papel de Mike Valentine, el protagonista de la serie, lo interpreta el actor venezolano Édgar Ramírez al que hemos visto en ficciones en Los últimos días del crimen, El día del sí o Libertador. Un actor que comenzó su carrera en ficciones venezolanas como Cosita linda, pero que saltó nada menos que a Hollywood empezando a trabajar en la famosa saga Bourne.

En el reparto también están los actores Abbey Lee (Lovecraft Country), Anthony LaPaglia (C.S.I. Las Vegas, Sin rastro, Riviera), Otmara Marrero (StartUp), Lex Scott Davis (La primera purga: La noche de las bestias), Emory Cohen (La voz más alta), Clark Gregg (Agentes de S.H.I.E.L.D., saga Vengadores), Isaiah Johnson (Person of Interest), Paul Schneider (NOS4A2), Lauren Buglioli (F.B.I.) y Sibongile Mlambo (Perdidos en el espacio), entre otros.

Un hombre de Florida es una de las apuestas en series de la plataforma de streaming Netflix para esta primavera junto con Un marinero en la guerra, Bronca, Trasantlántico, Hasta ahora todo va bien, Pálpito (19 de abril), Diplomática (20 de abril), la segunda temporada de Bienvenidos a Edén (21 de abril) o El amor después del amor (26 de abril).