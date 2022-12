Henry Cavill protagonizará una serie sobre Warhammer en Amazon Prime Video

No estaba siendo un final de año especialmente positivo para Henry Cavill. Tras la ilusión de volver como Superman en la escena postcréditos de Black Adam, hace unas horas supimos que en los planes ejecutivos de James Gunn y Peter Safran no entraba la idea de contar con Cavill en un futuro cercano. El cineasta y el productor pretenden narrar la historia de un Clark Kent recién llegado a la ciudad de Metrópolis. Para más inri, días después de la supuesta confirmación de que volvía como el hijo de kripton, Cavill abandonaba el papel de The Witcher, dejando en manos de Liam Hemsworth el papel de Geralt de Rivia en su tercera temporada. Ahora su buena suerte parece haber cambiado, ya que Amazon producirá una serie sobre el juego de mesa Warhammer con intérprete británico como protagonista. Un producto del que Cavill es fiel seguidor y que ya en alguna ocasión, ha demostrado ser una de sus pasiones.

El actor ha publicado un vídeo con un diseño 3D en movimiento que cualquier fan de la empresa de juegos tácticos y de rol estratégico reconocerá. Pero, lo más relevante ha sido el largo comunicado en el que el exsuperhéroe expresaba la ilusión y el amor de llevar al live action el lore de Warhammer:

“Durante 30 años he soñado con ver un universo de Warhammer en acción real. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia en esta industria, finalmente siento que tengo el conjunto de habilidades y la experiencia para guiar un universo cinematográfico de Warhammer a la vida. Asociarnos con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella quizás no hubiéramos encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al alcance masivo de Warhammer. Para todos los fanáticos de Warhammer, prometo respetar esta Ip que amamos. Prometo traer algo familiar. Y me esfuerzo por traerles algo fantástico que, hasta el momento, no se ha visto. Nuestros primeros pasos son encontrar a nuestro cineasta/creador/escritor. Miren este espacio, mis amigos. ¡Por el emperador!”.

El proyecto acaba prácticamente de nacer, por lo que se desconoce cómo se adaptará la serie de Warhammer, pero se espera que durante 2023 se desarrolle la preproducción de un proyecto casi tan ambicioso como El señor de los anillos: los anillos de poder.