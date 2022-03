Universal Pictures y Dreamworks ya están trabajando en El gato con botas 2, secuela que llevará por subtítulo “El último deseo” y que continuará las aventuras de la película que se estrenó en 2011. Según Deadline, esta segunda parte contará con la incorporación de nuevas voces a su reparto, además del regreso de Antonio Banderas, quien da vida al protagonista y Salma Hayek como el la felina Kitty Softpaws.

Aunque el gato con botas sea un personaje extraído del cuento popular, la idea de la película surge de un spin-off de la exitosa cinta de animación Shrek 2, en la que el habilidoso espadachín hizo su primera aparición. El personaje aportó comicidad y ternura a partes iguales, convirtiéndose en un auténtico roba escenas durante toda la trama. Además, el doblaje de Banderas añadía un plus paródico, al representar una especie de versión animada de su zorro, con todos los estereotipos literarios del caballero espadachín.

El gato con botas 2 seguirá de nuevo al protagonista, quien se encuentra en la última de sus nueve vidas. Junto a Kitty y Perro, el felino partirá a través de un duro viaje a encontrar el último deseo mítico para restaurar las vidas que ha perdido. A las voces protagonistas, anteriormente mencionadas, se les unirán grandes estrellas de la interpretación como son Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Anthony Méndez, Florence Pugh y Olivia Colman.

La producción está dirigida por Joel Crawford y producida por Mark Swift, quienes ya colaboraron juntos en otra secuela de Dreamworks, The Croods: Una nueva era. El gato con botas: El último deseo es una segunda parte tardía, pues llega con más de una década de diferencia con la primera parte. Algo difícil de explicar si tenemos en cuenta que la cinta original recaudó alrededor de 550 millones de dólares en la taquilla mundial. Unas cifras apabullantes teniendo en cuenta que se trata de un spin-off y de que la primera Shrek recaudó incluso menos, 487 millones. Desgraciadamente, problemas internos dentro de la productora de Amblin llevaron a que el proyecto fuese anunciado y archivado varias veces.

What can we say? He’s a charmer. In 1 day, see the #PussInBoots #TheLastWish trailer. pic.twitter.com/dk0o1CS7Vb

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) March 14, 2022