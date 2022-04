Los fans de Wonder Woman de Gal Gadot aceptan cualquier actualización de los futuros proyectos de la amazona de DC. El personaje de Diana parece bastante olvidado por parte de Warner Bros Pictures, pero ahora la actriz israelí ha asegurado a la revista Forbes que Wonder woman 3 está en camino.

Si bien es cierto que Gadot no aportó muchos datos más allá del cásico “estamos trabajando en ello”, por lo menos sabemos que el proyecto está presente y que sigue formando parte de los planes de ese extraño universo heterogéneo que plantea Warner Bros con los integrantes de La Liga de la justicia. La primera película, que marcaba el origen de la amazona como superheroina fuera de su isla, emulaba en cierto modo a lo que había hecho Kevin Feige con El capitán América en el UCM. Fue un éxito de taquilla y un soplo de aire fresco, entre tantas críticas negativas hacia la apuesta audiovisual de la franquicia.

No fue lo mismo con Wonder Woman 1984, de hecho la secuela propicio que el futuro de la saga individual de títulos con Gadot fuese bastante incierto. No obstante al poco tiempo de su estreno se aseguró que tanto la protagonista como la directora Patty Jenkins regresarían para Wonder Woman 3. “¡Estamos hablando! De hecho, estamos trabajando a la vez en el guion y en la producción, por lo que todas las ruedas están funcionando y girando y estoy muy, muy emocionada de que los fans vengan a ver Wonder Woman 3”, tranquilizaba a los fans Gadot.

La primera entrega cubrió la Primera Guerra Mundial y la segunda, la década de los 80. Dos etapas muy anteriores a los sucesos de Batman vs. Superman y de La liga de la justicia. Por lo visto en las escenas finales de la secuela, parece que la tercera parte tendrá un último salto temporal a la época actual. La propia protagonista considera que ya se ha tratado suficientemente bien las épocas anteriores: “No iría a los 60 0 40 con Wonder Woman. Siento que el pasado se ha manejado bien y ahora es el momento de seguir adelante”, decía Gadot. Un punto en el que por fin, podría hacer coincidir a la heroína con otros personajes del mismo universo, aunque ahora que ya no está ni el Batman de Ben Affleck ni el Superman de Henry Cavill, parece muy difícil establecer de nuevo esa conexión que tan bien le funciona por ejemplo a Marvel.