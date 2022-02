Los Oscar llevan arrastrando cierta cadencia en cuanto al interés del público se refiere y, su repercusión en redes. En parte, porque se han dado algunos sucesos que han dañado profundamente su imagen, como es el caso del escándalo de Moonlight y La la land. Por suerte para la organización, la historia y el poderío cultural que los codiciados galardones tienen en el mundo han aguantado el envite y, todavía a día de hoy mantienen el atractivo y el respeto de la comunidad cinéfila. Esto no evita que la institución no quiera atraer a cierta parte del público a la audiencia de la gala, creando el nuevo galardón a la película Favorita de los fans, en la que será el público el que decida. Lo que no sabían los fans de Zack Snyder es que La liga de la justicia del director no puede optar a la nueva consideración popular.

Una vez la Academia anunció nuevo premio, los acólitos del director, que todavía a día de hoy, mantienen la esperanza de ver restaurado su universo cinematográfico con Dc, se lanzaron a proponer el montaje final del encuentro superheroico, sin embargo la cinta no cumple con las condiciones impuestas para ser seleccionada, según dicta la propia web de los Oscar.

Principalmente, el motivo es que sólo se pueden elegir aquellas que los Oscar establecen en su propia web y tampoco pueden optar al premio, aquellas que sólo se han visto en formato doméstico. La familia Addams 2, Belfast, Candyman, Cruella, La casa Gucci y Cyrano son algunas de las propuestas de la Academia.

A pesar de lo claras que son las condiciones, los amantes de La Liga de la justicia han llegado a posicionar en tendencias de nuevo la cinta, clamando contra la decisión que ha tomado el certamen. La cinta que reúne a Batman, Superman, Flash, Wonder Woman y Cyborg es la película de superhéroes más vista del streaming y la más larga. Al grueso de la crítica siguió pareciéndole una historia endeble, pero el público general la disfrutó mucho, viéndola como el ejemplo de todo lo que podía haber sido Dc en la gran pantalla de no ser por el desplante de Warner hacia Snyder.