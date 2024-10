‘Frontier Crucible’: el western con el que el cancelado Armie Hammer vuelve al cine

Parece que por fin, la figura del cancelado Armie Hammer vuelve a tener cierta presencia en la industria audiovisual estadounidense, tras las acusaciones de agresión sexual en 2021 que le condenó al ostracismo total en el negocio cinematográfico. Aunque por supuesto, su vuelta al mundo de la interpretación no será al lado de una gran major, sino que irá de la mano de un sello independiente con un western titulado Frontier Crucible. Pero, ¿puede este ser el primer paso para el perdón mediático de una figura que hace algunos años estuvo considerado como una de las futuras estrellas emergentes de la Hollywood?

A pesar del foco legal puesto en la propia agresión, el tema mediático de sus tendencias caníbales terminaron eclipsando todo lo demás. Así, el estadounidense terminaría expulsado de sus proyectos más inminentes como la comedia romántica Una boda explosiva, La oferta, Gaslit y la obra de Broadway, The Minutes. Dichas acusaciones fueron investigadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles y finalmente no se presentaron cargos. Con lo que casi un lustro después, Armie Hammer puede volver a trabajar en un papel secundario con el que demostrar que todavía puede ser esa gran promesa que deslumbró a medio mundo gracias a su fantástica performance de los gemelos Winklevoss de La red social. Pues, después asegurar no sentirse «bienvenido» en la Meca del cine, Hammer dará vida a uno de los tres criminales forajidos que aparecerán en Frontier Crucible, dos décadas después de ser el héroe protagonista en su anterior película del oeste, El llanero solitario.

¿De qué tratará ‘Frontier Crucible’?

El western estará producido por Dallas Sonnier, el hombre tras proyectos como Bone Tomahawk y Al otro lado de la ley y según se anuncia, será como una especie de mezcla entre la primera y Reservoir Dogs. Ambientada en el territorio de Arizona del 1879, la historia sigue al ex soldado (Myles Clohessy) que posee un pasado trágico y que se ve envuelto en una alianza incómoda con tres forajidos (Armie Hammer, Thomas Jane y Jonah Kagen), una hermosa mujer (Mary Stickley) y su esposo herido (Eli Brown), en un intento de sobrevivir a los elementos hostiles de de la frontera occidental. Los actores Zane Holtz y Eddie Spears también forman parte del elenco en papeles no revelados.

El encargado de dirigir Frontier Crucible será el debutante Travis Mills, mientras que Maxime Alexandre será el director de fotografía. Según la propia información que llega desde los medios estadounidenses, la producción comenzará este próximo mes de noviembre y el rodaje se llevará a cabo en el Monument Valley y Prescott de la región de Arizona.

Hammer anunció recientemente el lanzamiento de su podcast llamado The Armie HammerTime Podcast y hace algunos meses, contó en el programa Painful Lessons que tiene un guion semiautobiográfico en proceso:

«He escrito un guion con mi amigo Jerry. Estamos en medio de intentar llevar a cabo ese proyecto. No quiero entrar en detalles ahora mismo, pero tenemos un guion y es algo que nos apasiona y es algo que voy a hacer. No sé cómo será el futuro de eso, no sé cuál será la respuesta, pero esas son cosas que están fuera de mi control. No tengo poder sobre la respuesta de la gente, esencialmente. Pero puedo hacer algo que me apasione. El hecho de que me digan que no puedo hacerlo no significa que tenga que escucharlos».

El medio Deadline fue el primero en informar de la noticia. Cuando la secuela Muerte en el Nilo llegó a los cines hace casi tres años, la 20th Century Fox decidió apartar al actor de la promoción. Ese mismo año, Discovery + estreno una miniserie documental en HBO Max (actualmente conocida como Max) en la que se desengranaba al actor y a su familia, bajo el sensacionalista título La saga de los Hammer: Escándalo y perversión.

El regreso de los cancelados

En la industria moderna son varias las figuras que han visto cómo su carrera se paralizaba por culpa del miedo de las compañías a una cancelación. No obstante, el regreso de Armie Hammer coincide en el tiempo con la vuelta de otro cancelado de Hollywood, Johnny Depp. Hace poco, supimos que el actor volvería a protagonizar una película junto a Penélope Cruz, tras haber perdido sus papeles en Piratas del Caribe y Animales fantásticos por culpa de su litigio con su ex, Amber Heard.

Otra que ha podido seguir trabajando tras sus declaraciones contra Israel es la actriz Melissa Barrera. Despedida del reboot de Scream, la mexicana ha estrenado este año Abigail, The Collaboration y Your Monster.