Armie Hammer cuenta ahora que de niño sufrió abusos sexuales y que ha intentado quitarse la vida

Armie Hammer es el último actor de una gran lista de artistas cancelados en los últimos años. Todo comenzó en 2017, cuando se filtraron unas capturas de pantalla en las que el intérprete lanzaba mensajes sexuales caníbales a una mujer. Desde ese momento, antiguas parejas del protagonista de Call me by your name replicaron que Hammer también había tenido esas controvertidas proposiciones con ellas, llegando a tener varias acusaciones de violación por parte de la policía de Los Ángeles. Desde entonces, el que fuese ambos gemelos Winklevoss en La red social desapareció del mapa y de cualquier futuro gran proyecto. Ahora Hammer ha contado en una entrevista para Air Mail, algunos de sus traumas más duros de su niñez, desde haber sufrido abusos sexuales a un posterior intento de suicidio.

En su charla con el medio, Hammer asegura haber sufrido abusos por parte de un cura cuando tenía 13 años. Algo que el mismo defiende de “precedente”, introduciendo la sexualidad en su vida de una forma descontrolada. Así, relataba el californiano, la sexualidad se le presentaba de una forma “aterradora”, lo que le llevo a que sus intereses desde entonces fuesen querer tener el control de la situación en todas sus relaciones sexuales.

Además, el nominado al Globo de Oro también confesó haber recibido abusos emocionales por algunas de sus anteriores parejas y niega rotundamente haber violado a nadie, aunque su discurso en la entrevista ha estado enfocado en la redención. “Estoy aquí para asumir mis errores y la responsabilidad por ser un gilipollas, por e egoísta. Utilice a la gente para sentirme mejor”, decía Hammer refiriéndose a las acusaciones de dos de sus exparejas; Courtney Vucekovich y Paige Lorenze. Por último, contó cómo intento suicidarse en las islas Caimán, mientras estaba de cuarentena:

“Me adentré en el océano y nadé todo lo que pude con la esperanza de ahogarme, de que me arrollara un barco o de que me devorase un tiburón. Entonces recordé que mis hijos seguían en tierra y de que no podía hacerles eso”. Armie Hammer va a mudarse con un compañero que está en rehabilitación, cuidando de él como proceso de su propia transformación.

La última participación interpretativa del actor fue en Muerte en el Nilo, pero debido a su cancelación, pasará mucho tiempo hasta que lo veamos inmerso en nuevos proyectos.