Fecha de estreno de ‘Casados a primera vista’, el nuevo ‘reality’ de Telecinco que llega para quedarse

Telecinco va a estrenar dentro de muy poco Casados a primera vista, su nuevo reality que parte como sustituto de La isla de las tentaciones. En este exitoso formato internacional seis mujeres y seis hombres, con diferentes perfiles y experiencias amorosas fallidas, se pondrán en manos de tres expertos en psicología y terapia sexual y de pareja para experimentar una innovadora forma de encontrar el amor: casarse sin conocerse. El programa ya fue adaptado hace 10 años para Antena 3 (duró cuatro temporadas y finalizó en 2018) y ahora regresa a Telecinco con innovaciones y sorpresas.

Fecha de estreno de ‘Casados a primera vista’

El nuevo reality show de Mediaset España, Casados a primera vista, se estrenará el próximo lunes 19 de enero a las 23.00 horas después de la emisión del debate de La isla de las tentaciones, programa que ya afronta el final de su última temporada

¿Qué es ‘Casados a primera vista’?

¿Puede surgir el amor entre dos personas que se conocen el día de su boda? ¿Es capaz la ciencia de predecir y emparejar de forma fiable y certera a desconocidos que no han logrado encontrar el amor por sus propios medios? Doce solteros -seis mujeres y seis hombres-, con diferentes perfiles de edad, profesión y procedencia y con relaciones sentimentales fallidas, pondrán su futuro sentimental en manos de un equipo de expertos en psicología, emociones, terapia sexual y de pareja, entre otras disciplinas, quienes tras un exhaustivo análisis psicológico y de sus niveles de compatibilidad les guiarán a través de un intenso viaje emocional cuyo destino final es alcanzar una relación estable y duradera y cuyo punto de partida se producirá precisamente en el altar, en Casados a primera vista.

Tras entonar emocionantes votos y pronunciar sendos «sí, quiero» frente a un completo desconocido o desconocida y ante la atenta y sorprendida mirada de sus respectivas familias y amigos, cada pareja, previamente definida por el equipo de expertos basándose en la ciencia y en una dilatada experiencia profesional, disfrutará de una romántica luna de miel en un idílico lugar del mundo, que dará paso a un periodo de convivencia en el que tendrán que afrontar diferentes dinámicas y terapias, siempre de la mano de los especialistas, diseñadas para poner a prueba su relación.

Un gran nivel de producción

La nueva adaptación española del formato internacional Married at First Sight, desarrollada por Mediaset España en colaboración con Bulldog TV, incorpora importantes novedades, especialmente en su ambicioso nivel de producción y en el desarrollo de nuevas y modernas dinámicas que servirán para guiar a las parejas en su camino para responder a la pregunta clave: ¿están finalmente hechos el uno para el otro?

En la nueva edición de Telecinco, el formato y sus protagonistas viajan por países de cuatro continentes -Europa (Francia y Finlandia), América (República Dominicana), África (Egipto y Marruecos) y Asia (Bali/Indonesia)- para disfrutar de románticas lunas de miel en las que comenzar a conocerse. Además, las bodas y banquetes con sus familias y amigos se llevan a cabo en lugares de ensueño de nuestro país, lo que hace que cada pareja viva el inicio de una historia de amor completamente diferente a las demás.

Casados a primera vista también incorporará nuevas dinámicas y entornos que entrarán en juego en el momento en el que los protagonistas iniciarán su vida en común. Cada pareja vivirá en un apartamento diferente e independiente, pero integrado en un moderno coliving que permitirá llevar a cabo también actividades y ceremonias grupales en presencia de los tres terapeutas del programa, en las que en ocasiones tendrán que decidir si siguen adelante con la experiencia o ponen punto final a su participación.