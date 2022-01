Después de Sin tiempo para morir, Daniel Craig se ha retirado oficialmente como agente 007. Pero la relevancia del papel hace que ya desde mucho antes de su estreno nos preguntásemos quién debería ser el nuevo James Bond. ¿Será Tom Hardy? ¿Idris Elba? ¿Henry Cavill? Son varios los nombres que no dejan de repetirse y está claro que la prioridad es que sea británico y de apariencia madura. Lo que no sabíamos es que el actor de Spider-Man, Tom Holland, tenía su propio plan para llevar al cine una historia de origen sobre el famoso espía.

Fue durante los días en los que Spider-Man: Far from home triunfaba en todo el mundo. Holland acudió a los ejecutivos de Sony Pictures para presentarles una idea original para una nueva película de James Bond, pero las cosas no funcionaron: “Tuve una reunión, después de Spider-Man (Far from home), con Sony para presentar esta idea de una película joven de Bond que se me ocurrió”, señalaba el actor en una entrevista para Variety.

El intérprete británico continuó, hablando del fallido proyecto: “Era la historia del origen de James Bond. Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño pequeño, y no creo que los herederos de Bond estuvieran particularmente interesados”. Sin embargo, aunque su particular visión del nacimiento de 007 no cuajase, la idea de narrar una historia de origen influyó en Sony para proponerle como el protagonista de la primera adaptación de Uncharted. “La idea de una película joven de Bond generó esta idea a su vez, de que podrías hacer una historia de origen de Nathan Drake y eso abrió la conversación”, apuntaba finalmente Holland.

Uncharted contará la búsqueda de Drake (Holland) y Sully (Mark Wahlberg) para encontrar el mayor tesoro jamás encontrado, al mismo tiempo que rastrea pistas sobre el paradero de su hermano perdido Nate. Una trama que versa sobre varios de los juegos de la franquicia, pues es una historia de origen, pero introduce aspectos concretos del último juego de la saga y, un homenaje a la famosa escena del avión que se da en Uncharted 3.