Los expertos en cine lo confirman: esta película de Netflix viene para acabar con el trono de ’28 años después’

Si lo tuyo son los zombies, seguro que no te has perdido este 20 de junio el estreno de la película de terror postapocalíptica 28 años después. Una original cinta dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland en la que no falta de nada: un temible virus, una investigación médica y un grupo zombies. En 28 años después vemos como un grupo de supervivientes resisten en una pequeña isla después de que un virus llamado de la Ira escapase de un laboratorio en una investigación médica de la universidad de Cambridge. Está claro que las ficciones postapocalípticas están de moda y Netflix quiere aprovechar el tirón y va a estrenar el próximo 9 de junio la producción tailandesa Ziam. Una nueva película que según los expertos puede acabar con el trono de 28 años después por su original forma de mezclar terror y artes marciales.

La película Ziam cuenta la historia de Singh, un exboxeador de muay thai retirado que lleva una vida tranquila junto a su pareja Rin, una doctora que de pasa todo el día trabajando. La vida de Singh cambia radicalmente cuando el hospital donde ella trabaja se convierte en el epicentro de un brote zombi y Singh tendrá que a eliminar a estos extraños invitados. ¿Cómo lo hará? Su protagonista se tendrá que enfrentar a estos zombis con la fuerza y agilidad de las artes marciales tailandesas en lugar de con las armas de fuego. Una cinta que promete convertirse en una de las preferidas de los amantes de este género.

Esta original cinta ha sido dirigida por Kulp ‘Tent’ Kaljareuk, el cual ya nos sorprendió en Netflix con su producción Master of the House, que fue la primera serie tailandesa que logró ponerse a la cabeza del Top 10 global de la conocida plataforma de streaming. El título de esta película también tiene un doble significado ya que combina el término «Siam», el antiguo nombre de Tailandia, con la letra «z» de «zombi», que simboliza la invasión. Una película de zombies diferente creada y escrita por Vathanyu Ingkawiwat, Kulp Kaljareuk y Nut Nualpang que está protagonizada por el conocido actor Mark Prin Suparat.

¿Qué va a ocurrir en la película tailandesa Ziam?

Esta película cuenta la historia de Singh, un exluchador profesional de muay thai que sueña con retirarse y vivir una vida tranquila junto a su novia, la doctora Rin. Sus planes cambian totalmente cuando estalla una epidemia de zombis en el hospital donde ella trabaja. Este hombre tendrá que defenderse solo con sus puñetazos y patadas e intentar salvar a su novia y a un pequeño llamado del ataque de los muertos vivientes. ¿Logrará el protagonista de esta película defenderse de una amenaza zombie solo con estos precarios medios?

Según ha explicado a Netflix el director de la película Kulp Kaljareuk, la idea se les ocurrió por lo siguiente: «Todos hemos visto muchas películas de zombis, pero rara vez vemos a los zombis combatiendo cuerpo a cuerpo o boxeando. Queríamos explorar cómo sería pelear contra ellos empleando las técnicas del muay thai, famoso por su intensidad y por usar todo el cuerpo —incluyendo codos y rodillas— como armas potentes». «Cada zombi tiene su propio maquillaje único. No se usaron imágenes generadas por computadora (CGI) para crear la carne expuesta y ensangrentada. Esta decisión ayuda a que los zombis tengan una presencia visceral, física, para sumergir a los espectadores más profundamente en este mundo», concluyó Kulp Kaljareuk.

Aunque tendremos que comprobar el resultado cuando se estrene esta película en Netflix, por las palabras de director podemos deducir que las artes marciales tienen un gran peso en esta producción y que no se han ceñido solo a mostrar a zombies ensangrentados y mareados deambulando por las calles como en algunas de estas producciones.

El reparto de esta película de terror asiático

Ziam está protagonizada por el actor tailandés Mark Prin Suparat que ha participado en otras producciones como MarkKim (2023) + Chef y My Husband in Law (2020). Además en el reparto están los actores Nychaa Nuttanicha, que interpreta el papel de la doctora Rin, Vayla Wanwayla, al pequeño Buddy, Johnny Anfone, Pim Pimmada, Jason Young, Suphachai Saenphong, Oak Keerati, Phumphat Chartsuriyakiat, Taofa Maneeprasopchok, Duangporn Oapirat, Yok Sirimart y Toungatt Amornwongse, entre otros.

En suma, la película Ziam se puede convertir en la sucesora de 28 días después y nos va a sorprender, según nos explica Netflix, con una mezcla de terror zombie y un salvador experto en artes marciales. Una combinación explosiva que tendremos que comprobar cómo funciona y cuál es la respuesta de los usuarios de Netflix. Lo que está claro es que el terror zombie está de moda y, además de esta película, en la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras ficciones de este género asiáticas como la serie Martes de terror extremo o la taiwanesa Incantation.