Estrenos de julio en Movistar Plus: ‘Tardes de soledad’, el documental más polémico sobre la tauromaquia

Como cada inicio de mes, el mundo del streaming programa sus estrenos de la misma forma que lo hace el mercado de la exhibición en las salas de cine los fines de semana. Y entre tanta competencia, Movistar Plus es una de esas plataformas que cuida con mimo la selección de títulos destinados a un impresionante catálogo que mezcla con maestría el blockbuster más comercial con el lado autoral de los cineastas patrios. El ejemplo, lo encontramos en este mes de julio con Tardes de soledad, el polémico documental sobre la tauromaquia con el que Albert Serra con la Concha de Oro a la mejor película. A continuación, repasamos las novedades más relevantes que la marca de transmisión de Telefónica publicará en las próximas semanas:

Estrenos de Movistar en julio

‘Cloud’ (día 1)

De la mano de Kiyoshi Kurosawa, este thriller de acción estuvo nominado en Sitges a la mejor película. El director japonés lleva años regalándonos títulos repletos de misterio, tensión y suspense, como son ya sus clásicas Cure (1997) o Tokyo Sonata (2008). En Cloud, Kurosawa nos pone en la piel de Yoshii, un hombre que se gana la vida mediante la reventa online mientras a su alrededor comienzan a ocurrir sucesos extraños que ponen su vida en riesgo.

‘La caza. Guadiana’ (día 1)

Tardes de soledad no es la única propuesta española que aterriza en Movistar Plus este mes de julio. La caza. Guadiana es la tercera parte de la miniserie La caza tras Monteperdido (ambientada en Pirineos) y Tramuntana (ambientada en Baleares). La creación de Agustín Martínez, Luis Moya y Rafa Montesinos ahora parte de la zona rural y costera de la provincia de Huelva. Producida por RTVE, esta ficción en clave de thriller vuelve a contar con Megan Montaner, Félix Gómez y Alain Hernández como protagonistas.

‘La caja de arena’ (día 1)

Miniserie de seis episodios emitida originalmente por Atresmedia, contando en su tema central un drama sobre el acoso escolar. Pues como bien cuenta su planteamiento oficial, La caja de arena pretende hablar de una problemática que afecta casi a dos alumnos por aula, planteando los diferentes puntos de vista sobre este tipo de procesos sobre el Bullying.

‘Amal’ (día 3)

Fue uno de los mejores dramas sociales del 2023 y no es para menos, pues este filme belga obtuvo la unanimidad de la crítica en su estreno. La historia se centra en Amal, una profesora francesa de un instituto de Bruselas que siempre anima a sus alumnos a cultivar su pasión por la libertad de expresión y promover la tolerancia. No obstante, sus ideas no comulgan con el pensamiento del extremismo islámico de algunos alumnos y compañeros. Aún con todo, Amal se mantiene firme, sobre todo cuando tiene que ayudar a una de sus alumnas, la cual ha sido atacada, acosada y amenazada por las sospechas sobre su homosexualidad.

‘Kraven the Hunter’ (día 4)

El último vestigio del mundo de superhéroes vinculados a Spider-Man que hace ya una década inicio Sony Pictures. Kraven the Hunter fue un desastre, pero intentará encontrar una segunda vida entre la audiencia de Movistar. La sinopsis tratará de contar por qué uno de los más grandes villanos de Marvel se convirtió en lo que conocemos dentro del mundo de los cómics. Aparte de su reclamo como licencia creativa de Marvel, el elenco concentra estrellas de la talla Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe y Ariana DeBose.

‘¡Lumière! La aventura continúa’ (día 5’)

Thierry Frémaux dirige este documental que narra los orígenes del cine, centrándose en la figura de los hermanos Lumière. Una pieza que en realidad es una secuela de un anterior documental titulado ¡Lumière! Comienza la aventura (2016). A lo largo de poco más de hora y media, el cineasta francés nos muestra un centenar de películas restauradas profundizando en la invención del séptimo arte.

‘Tardes de soledad’ (día 7)

A través de la figura de Roca Rey, Serra retrata la figura de este torero peruano a través de una radiografía íntima en la que se estiliza la esencia de la tradición, creando una belleza íntima que confluye hacia la confrontación violenta entre la racionalidad humana y la brutalidad animal.

‘Heretic’ (día 11)

La idea que tengas de Hugh Grant como actor desaparecerá inmediatamente después de verlo en Heretic. Dirigida por los guionistas de la saga Un lugar tranquilo, este thriller psicológico se centra en dos jovenes misioneras que deberán escapar de un terrible macabro juego del gato y el ratón.