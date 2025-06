Los estrenos que llegan a Movistar + en junio: de ‘Bitelchús Bitelchús’ a lo último de Clint Eastwood

Como cada inicio de mes, la cartelera y los servicios de streaming comparten su programación de todas esas películas que poco a poco, irán poblando los catálogos de las diferentes marcas de vídeo bajo demanda. Una estrategia indispensable si dichos servicios audiovisuales quieren contentar a unos suscriptores que cada vez lo tienen más sencillo para buscar alternativas en el mercado del entretenimiento. Por ello, a continuación repasaremos los estrenos más relevantes de Movistar + que aterrizan este mes de junio. Un carrusel de contenidos donde encontraremos historias taquilleras a la altura de Bitelchús Bitelchús, documentales personales como el del futbolista Álvaro Morata o Jurado Nº2, el último gran largometraje rodado por Clint Eastwood.

Los estrenos de Movistar + en junio

‘Trolls 3: Todos juntos’

Con la llegada del buen tiempo y con las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, a todos los servicios de streaming les interesa tener grandes cintas infantiles. Así, Trolls 3: Todos juntos es uno de los estrenos de Movistar + de este junio perfectos para los más pequeños. La historia se centra en Poppy y Branch, quienes por fin han oficializado su relación. Sin embargo, Branch tiene un pasado secreto que regresará para complicar sus aventuras. Deberá reunir a sus hermanos después del secuestro de uno de ellos.

Fecha de estreno: 5 de junio.

‘Bitelchús Bitelchús’

Tim Burton se ha reconciliado con la taquilla y la viva prueba de ello son los 451 millones de dólares que la secuela tardía recaudó en todo el mundo. Tras una tragedia familia, tres generaciones de la familia Deetz vuelven a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su hija rebelde abre accidentalmente un portal al Más Allá. Con todos los problemas que se avecinan en ambos reinos, el travieso demonio interpretado por Michael Keaton es clave para que todo vuelva a su cauce.

Fecha de estreno: 6 de junio.

‘La historia de Christopher Reeve’

A la espera de que Warner Bros relance este verano la IP de Superman, el calendario de estrenos de Movistar + este junio nos regala una mirada nostálgica al personaje y al primer actor que le dio vida en el celuloide. Marcado por una trágica caída de caballo, la pieza repasa el activismo de Christopher Reeve por los derechos civiles y las personas con discapacidad.

Fecha de estreno: 7 de junio.

‘El buen italiano’

Drama biográfico sobre la Segunda Guerra Mundial que sigue al submarino Cappellini de la marina Real italiana y su encuentro con un barco mercante que más tarde resulta ser un buque belga con el que establecerá una breve contienda bélica. Después de ello, la decisión que tomará su comandante pasará a la historia.

Fecha de estreno: 10 de junio.

‘Fuera de la ley’

Con un elenco que reúne a caras tan conocidas como Joseph Gordon-Levitt, Lily James y Tim Blake Nelson, Fuera de la ley es un thriller que narra la historia de dos agentes de policía envueltos en un escandaloso crimen, estando en juego un botín de un millón de dólares. Todo el mundo querrá hacerse con el dinero y cada decisión tomada por estos protagonistas será peor que la anterior.

Fecha de estreno: 11 de junio.

‘Fly Me to the Moon’

Fue un desastre para la taquilla y el motivo principal por el que desde Apple TV + miran con recelo la exhibición de sus productos en cines. Pero en general, Fly Me to the Moon no es ni mucho menos, esa nefasta narración que algunos nos quisieron vender. Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, la trama se centra en la misión de preparar un alunizaje falso en la Luna como respaldo al posible fracaso del Apolo 11.

Fecha de estreno: 12 de junio.

‘Morata: no saben quién soy’

Amado y odiado por los fans de la esférica, el jugador de fútbol madrileño y capitán de la Selección Álvaro Morata, se expone en esta pieza íntima que radiografía sin filtros varios claroscuros de su vida. Desde la depresión al divorcio, pasando por la fama y por los abucheos de su propio estadio.

Fecha de estreno: 17 de junio.

‘Jurado Nº2’

No sabemos si al gran Eastwood le dará tiempo a rodar otro filme, pero Jurado Nº2 es una despedida lo suficientemente digna como para merecer un aplauso generalizado. El dilema moral de Justin Kemp mantendrá atrapado a cualquier espectador que se acerque a este relato protagonizado por Nicholas Hoult.

Fecha de estreno: 20 de junio.

‘Cónclave’

No sabemos cuánto tiempo lleva Cónclave en los cines de nuestro país, pues el fallecimiento de Francisco I ha prolongado el interés generalizado de todo lo que tiene que ver con la elección de un nuevo Papa. Desde luego otra cosa no, pero Cónclave funciona a la perfección como uno de esos thrillers tensos que te mantienen pegado a la pantalla hasta la propia proyección de los créditos.

Fecha de estreno: 27 de junio.