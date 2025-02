Está en Prime Video y la vas a ver de golpe: la serie estilo ‘La Casa de Papel’ que no te puedes perder

Si estás buscando una serie original y divertida, una buena opción puede ser la comedia española En fin. Una serie postapocalíptica que dura solo 3 horas creada por David Sainz y Enrique Lojo que se puede ver en Prime Video. Esta extraña comedia se estrenó el 13 de septiembre y cuenta la historia de un hombre que, al recibir la noticia de que se acerca el fin del mundo, decide abandonar a su mujer y a su hija para disfrutar a tope de lo que le queda de vida. El problema surge cuando al final no tiene lugar este apocalipsis y, Tomás arrepentido, decide recuperar a su familia. Para su sorpresa su mujer y su hija no están interesadas en volver a vivir con él ni en retomar su vida de antes. En fin sorprende desde el primer episodio por su mezcla de drama y comedia negra y la genial interpretación de sus protagonistas. Esta singular serie es una de las sorpresas que se pueden encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming Prime Video y que no te debes perder.

Además, lo bueno de la serie En fin es que es bastante corta ya que tiene 6 episodios de solo 30 minutos de duración cada uno por lo que es perfecta para un maratón de fin de semana. Esta serie ha sido producida por Versus en colaboración con Different Entertainment, la productora de Sainz y Teresa Segura, que ejerce como productora ejecutiva. Alejandro Miranda y Rafael Portela también ejercen de productores ejecutivos y se ha rodado en localizaciones de Sevilla y la localidad onubense de La Antilla.

¿Qué ocurre en la serie de comedia En fin?

Tomás, el protagonista de esta serie, se levanta con resaca en mitad de una orgía en una tienda de muebles el día que va a comenzar el apocalipsis. En este momento está solo porque ante el inminente fin del mundo decidió abandonar a su esposa Julia y a su hija Noa y disfrutar al máximo de sus últimos días. El problema es que el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el apocalipsis al final no llega. Tomás se da cuenta de que se ha equivocado y decide pedir perdón a su familia e intentar recuperar de nuevo su vida anterior.

Según la sinopsis oficial de Prime Video: «El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás (José Manuel Poga) se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia (Malena Alterio), su mujer, y a Noa (Irene Pérez), su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual».

Para sorpresa de Tomás, su mujer Julia que siempre ha vivido pendiente de él, ve este momento como una segunda oportunidad para disfrutar de la vida y decide hacer todo lo que antes no se había atrevido antes. En cuanto a su hija Noa, según la sinopsis oficial se pregunta “por qué los adultos se han empecinado en destruir el mundo ellos solos, sin necesidad de que ningún planeta gigante choque contra la Tierra». Ninguna de las dos tiene interés en volver a retomar la vida familiar y aguantar a Tomás. En fin es una chispeante serie que no puedes dejar de ver si te gustan las ficciones españolas divertidas y un tanto absurdas.

El reparto de esta original serie de comedia

Los protagonistas de esta serie de comedia son los actores José Manuel Poga (La casa de papel, El niño) que interpreta el papel de Tomás, el padre que decide cambiar de vida y abandona a su familia, Malena Alterio (Vergüenza, Aquí no hay quien viva), el de la madre que encuentra en su decisión una segunda oportunidad e Irene Pérez (Buster), el papel de su hija Noa. Además, tiene un peso importante en esta serie el actor Raúl Cimas (Poquita fe) que da vida al polémico Romero.

También en el reparto están los actores Luisa Gavasa (El ministerio del tiempo), Dani Mantero (Malviviendo), Cristian de la Tierra, Pepa Rus (La que se avecina), Javier Botet (Dos años y un día), Adrián Pino (El vecino), Victor Rebull (La Reina del Sur) y Numa Paredes (El hijo zurdo), entre otros. En fin ha contado también con la colaboración especial de los actores Leonor Watling (No me gusta conducir), Antonio Dechent, Ramón Langa, Juan Amodeo, María Valero y también de la artista Chenoa y la del humorista Jorge Sandoval (Los Morancos).

Además de esta serie española, en la plataforma de streaming Prime Video se pueden ver también otras que te sorprenderán como Días mejores, Operación Marea negra, Los Farad, La templanza o Sin huellas. La serie En fin, aunque no es una obra de arte, es una propuesta divertida y diferente perfecta para un maratón de fin de semana por su corta duración.