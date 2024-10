4 series de Amazon Prime que tienes que ver antes de que dejen la plataforma

Las plataformas de streaming cada cierto tiempo deciden eliminar algunas series y películas sin avisar con tiempo a sus suscriptores para que puedan terminar de verlas. En el caso de las series esto puede convertirse en un trastorno si no se ha terminado cuando deje de emitirse. Por ejemplo, este mes de octubre en Prime Video va a eliminar por lo menos cuatro series. ¿Por qué eliminan las series o las películas las plataformas de streaming? Depende de cada caso. pero la causa más habitual son las licencias y derechos. Hay que tener en cuenta que los productores firman acuerdos con las plataformas en las que ellas pagan por adquirir los derechos de reproducción del contenido. Estos contratos suelen hacerse por un tiempo limitado y cuando acaban la plataforma de streaming ya no puede tener ese contenido y se ven obligados a eliminarlo. Pero las razones pueden ser otras y no siempre se llegan a explicar por las plataformas.

El próximo lunes 14 de octubre en teoría va a desaparecer de Prime Video la temporada 1 de La usurpadora y el 21 de octubre la serie NOS4A2. Además, el 31 de octubre también se dejarán de ver en esta plataforma de streaming las series Doctor Who y la segunda temporada de Kingdom. Aunque no queda mucho tiempo, si os interesa alguna de estas series podéis intentar verla en estos últimos días en los que seguirá estando en Prime Video. Cuando deje de estar en esa plataforma de streaming, la única opción será encontrarla en otra o esperar a que se vuelva a emitir.

La usurpadora es una serie de televisión de drama mexicana creada por Larissa Andrade y producida por Carmen Armendáriz para Televisa. Está basada en la historia de Inés Rodena, La usurpadora, que a su vez es un reinicio de la telenovela homónima de 1998. Esta serie está protagonizada por Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke.

Cuenta la historia de Paola Miranda, la primera dama de México, la cual vive un infierno al lado del presidente Carlos Bernal, el hombre más importante del país. Una mujer desgraciada que desde hace tiempo se quiere divorciar y crea un plan después de descubrir que es adoptada y que tiene una hermana gemela.

NOS4A2

Otra de las series que va a desaparecer del catálogo de Prime Video este mes de octubre es NOS4A2 está basada en la novela homónima de Joe Hill y cuenta la historia de Vic McQueen, una joven con talento que descubre que tiene la habilidad sobrenatural de encontrar cosas perdidas. El problema es que debido a este don al final se enfrentará con el malvado e inmortal Charlie Manx.

Manx es un villano que se alimenta de las almas de los niños y deposita lo que queda de ellas en «Christmasland», un pueblo de Navidad producto de su imaginación donde la infelicidad está considerada como un delito. Vic intentará rescatar a los inocentes y vencerle sin convertirse en una más de sus víctimas. Los protagonistas son los actores Ashleigh Cummings y Zachary Quinto. La serie está compuesta por diez episodios de una hora cada uno y si comienzas a verla pronto podrás terminarla antes del 21 de octubre.

Doctor Who

Esta serie es la continuación de la mítica serie británica que comenzó en 1963 y se emitió hasta 1989. El protagonista es un aventurero que viaja por el tiempo y el espacio y visita desde fantasmas del pasado hasta alienígenas. El Doctor Who explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. Con la ayuda de distintos acompañantes, el Doctor se enfrenta a una variedad de enemigos mientras salva civilizaciones, visita el pasado y el futuro, ayuda a gente común y corrige injusticias.

En Prime Video la serie Doctor Who cuenta con 14 temporadas y ha sido creada por C. E. Webber Sydney Newman y Donald Wilson. Los protagonistas de esta serie son los actores Jodie Whittaker, David Tennant, Matt Smith, Christopher Eccleston, Peter Capaldi y Karen Gillan, entre otros. Una de las series que solo se podrá ver hasta el 31 de octubre en Amazon Prime Video.

Kingdom Temporada 2

A partir del próximo 31 de octubre tampoco se podrá ver la segunda temporada de esta serie de televisión surcoreana emitida por Netflix desde el 25 de enero de 2019. Una original serie en la que se mezclan elementos históricos con elementos de acción y algunos zombis. La serie fue renovada para una segunda temporada, que se estrenó en marzo de 2020.

La serie Kingdom está ambientada en la época de la dinastía Joseon (1392-1897) y cuenta la historia de príncipe heredero Lee Chang, que se embarca en una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que ha estado azotando al país. La verdad amenaza al reino cuando descubre que es una epidemia zombi. Los zombis siguen la mitología original, en la que «duermen» por el día y se despiertan por la noche para atacar.