‘Morir puede esperar’ llega a Prime Video: despedida épica de James Bond

Las plataformas de streaming se han convertido en una forma de dar una segunda vida a las películas que se han estrenado en los cines. La última película de la franquicia de James Bond Morir puede esperar (No Time To Die) se estrenó en los cines en octubre de 2021 y el 1 de octubre, cuatro años después, acaba de llegar a Prime Video. La película fue dirigida por Cary Joji Fukunaga y ha sido la última aparición de Daniel Craig como agente secreto 007. De nuevo James Bond se tiene que enfrentar Bond a una peligrosa misión en la que tendrá que buscar a un científico secuestrado que en principio parece sencilla, pero que le conducirá a una amenaza a nivel mundial. Como todas cintas las de la franquicia Bond no defrauda si solo esperamos escenas intensas de acción y espionaje y en su estreno obtuvo críticas positivas y también negativas.

En el reparto de Morir puede esperar están también los actores Léa Seydoux y Rami Malek. Además, la película ha contado con los guionistas habituales de la franquicia Neal Purvis y Robert Wade, aunque su trama es bastante más diferente a la de las anteriores. La originalidad de esta vigesimoquinta película de James Bond producida por Eon Productions está en que por primera vez vemos a un Bond más humano que en las anteriores ya que no solo tiene que superar varios problemas personales sino que al mismo tiempo tiene que enfrentarse a una amenaza tecnológica global.

También sorprende el personaje de Nomi, que interpreta la actriz Lashana Lynch y para muchos se están posicionando como la posible sucesora de 007, algo que todavía no se ha confirmado. Morir puede esperar es una película imprescindible para los incondicionales de las aventuras del espía más famoso del mundo y también para los que disfrutar con las películas de acción.

¿Qué pasa en la película Morir puede esperar?

En esta ocasión James Bond (Daniel Craig) ha dejado el servicio secreto británico y se encuentra disfrutando de un tranquilo retiro en Jamaica. Su descanso se ve interrumpido cuando llega a la isla su viejo amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright). Este le pide ayuda para encontrar a Valdo Obruchev, un científico creador del Proyecto Heracles que ha sido secuestrado en un laboratorio del MI6. El Proyecto Heracles tiene como objetivo crear un arma biológica que contiene nanobots que se propagan como un virus si se tocan.

La misión en principio es bastante fácil, pero poco a poco se irá enredando y al final conducirá a Bond a una nueva amenaza mundial. Una intensa película que se ha rodado en lugares en Italia, Jamaica, Noruega, las Islas Feroe, Londres y en Pinewood Studios.

En esta nueva película tiene bastante peso uno de los personajes: el misterioso Safin (Rami Malek) que es un poderoso enemigo que con una tecnología mortífera. Bond tendrá que olvidarse de su descanso en Jamaica y tendrá que ponerse a trabajar con Nomi (Lashana Lynch), la nueva agente 00, y Madeleine Swann (Léa Seydoux). Bond se encontrará atrapado en esta compleja misión en la que tendrá que enfrentarse a su pasado y también luchar por mantener el mundo a salvo ante una nueva amenaza tecnológica.

El reparto de esta película de James Bond

El actor Daniel Craig vuelve a interpretar el papel de James Bond, aunque en esta ocasión le aporta un toque más emotivo y visceral. Craig ha sido el sexto actor que se ha metido en el papel de James Bond y ha interpretado a también este personaje en las películas Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) y Spectre (2015). Por su interpretación en Casino Royale fue nominado al premio BAFTA a Mejor actor en 2007.

El actor Rami Malek interpreta el papel de Lyutsifer Safin que es el terrible adversario de James Bond en esta película que está armado con una tecnología muy peligrosa. El conocido actor Ralph Fiennes da vida a Gareth Mallory / ‘M’, el jefe del MI6 y el oficial superior de Bond. La actriz Naomie Harris interpreta el papel de Eve Moneypenny, la asistente de M y aliada de Bond, el actor Rory Kinnear a Bill Tanner, el jefe de gabinete del MI6 y Léa Seydoux la psiquiatra Madeleine Swann y pareja de Bond que le ayudó en su misión en la película Spectre. Como hemos comentado la actriz Lashana Lynch como Nomi una Agente 00 que ha sido puesta en servicio activo como la 007 actual después de la jubilación de Bond.

Además, en el reparto están los actores Ben Whishaw como Q del MI6, Jeffrey Wright como Felix Leiter, un amigo de Bond y oficial de campo de la CIA, Ana de Armas como Paloma, una agente de la CIA, David Dencik como Valdo Obruchev, Christoph Waltz como Ernst Stavro Blofeld, el exjefe del sindicato criminal Spectre, Billy Magnussen como Logan Ash, Dali Benssalah como Primo y Lisa-Dorah Sonnet como Matilde Bond Swann, la hija de cinco años de Bond y Madeleine.

La película Morir puede esperar es imprescindible para los seguidores de la franquicia de James Bond ya que cierra la era Craig al ser la última en la que va a aparecer. Tendremos que esperar a tener noticias sobre la franquicia para saber si la actriz Lashana Lynch será la próxima 007.