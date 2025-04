Esta película de Ridley Scott es un clásico para Semana Santa: es mejor que ‘Gladiator’

Como cualquier período vacacional y estacional, algunos largometrajes se han convertido en tótems cinematográficos para ciertas épocas. Siendo su visionado, una costumbre que mantiene un cariz de ritual. Ahí está la cinta Solo en casa (1990) para la Navidad o por ejemplo, cualquier pieza de la saga Scream en Halloween. En Pascua pasa un poco lo mismo con Ben- Hur (1959) o Los diez mandamientos (1956), pero hoy queremos recomendar una película que en realidad debería ser un clásico fílmico de Semana Santa. Hablamos de El reino de los cielos (2005), uno de los trabajos más infravalorados de la carrera de Ridley Scott.

Tras alcanzar una gran repercusión académica con Gladiator (2000), el cineasta británico vivió una etapa un tanto extraña como autor. Un año después estreno Hannibal (2001), secuela directa de El silencio de los corderos (1991) y el estupendo título bélico Black Hawk derribado (2001). Después llegó uno de sus relatos más desconocidos, Los impostores (2003), la cual adaptaba la novela homónima de Eric García. Pero no sería en cambio hasta un lustro después de la venganza de Máximo Décimo Meridio, cuando el oscarizado realizador volvió a desenfundar la épica de su registro como autor, con una obra que ha envejecido como el mejor de los vinos. Con una recepción crítica peor que el drama shakespeariano de la Antigua Roma, El reino de los cielos no logró ni siquiera una nominación en los premios de la Academia. No obstante, el tiempo la ha colocado en un espacio de culto, cuya temática la convierte en una narración perfecta y en una película que podría ser perfectamente, el nuevo clásico de la Semana Santa. Pero, ¿de qué trata realmente El reino de los cielos?

‘El reino de los cielos’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial es la siguiente: «Siglo XII, Europa entera está inmersa en las Cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Ibelin, caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Balian, un joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y de su hijo. Godofredo lo convence para que lo acompañe en su misión, pero tras la muerte de su padre, Balian hereda las tierras y su título de caballero de Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y judíos han conseguido convivir pacíficamente durante la tregua entre la Segunda y la Tercera Cruzada. Con una fidelidad inquebrantable, Balian sirve a su rey y, además, termina enamorándose de Sibylla, la enigmática hermana del monarca».

El reino de los cielos completó un casting lleno de estrellas, capitaneado principalmente por un Orlando Bloom que venía de estar presente en éxitos tan incontestables como Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003), La trilogía de El señor de los anillos y la adaptación de Homero, Troya (2004). Un recorrido que convirtió a este intérprete británico durante cinco años en «el niño bonito de la taquilla». Bloom ya se había puesto a las órdenes de Scott en la anteriormente mencionada Black Hawk derribado, pero es en esta lucha heroica de honor y cruzadas es donde el actor encontró su gran papel protagonista tras ser William Turner en en la versión cinematográfica de la atracción de Disney.

Tras él, tenemos a Eva Green y a nombres tan reconocidos dentro de la industria como Jeremy Irons, Liam Neeson, David Thewlis, Brendan Gleeson, Laexander Siddig, Ghassan Massoud y Martin Csokas. Sin embargo, uno de los que más destacan en el desarrollo de la trama es precisamente, un actor al que no se le ve en ningún momento el rostro. Hablamos de Edward Norton, quien con una potente presencia se pone en la piel del enfermizo Rey Baldwin, regalándonos algunos de los momentos más memorables de esta historia.

Una película: el clásico de Semana Santa

El reino de los cielos es un trabajo monumental, con una profundidad humana bastante superior al arco de redención de Gladiator, aportando además un apartado visual aplastantemente superior-con la salvedad de Blade Runner (1982)- a todo lo que jamás haya podido rodar en su extensa carrera, Ridley Scott.

Por eso, no se nos ocurre otra película mejor para ser el nuevo clásico de la Semana Santa. Una carta abierta al credo, la salvación y a una profunda crítica a la guerra.

¿Dónde está disponible?

En el streaming, El reino de los cielos únicamente está disponible en Disney +. Aunque los usuarios de Google Play, Rakuten TV, Apple TV + y Amazon pueden acceder a ella vía alquiler o compra. A pesar de esta accesibilidad, recomendamos encarecidamente ver el director’s cut (montaje del director) que Scott lanzó un año después, donde la evolución de los personajes está mejor trabajada y donde todos los elementos dispuestos elevan la épica de un título inconfundiblemente perfecto para estos días.