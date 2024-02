Esta actriz fue la inspiración para que Ryan Gosling crease su Ken en ‘Barbie’

La película de Barbie ha causado un gran impacto en la cultura cinematográfica del 2023 y cómo no, esa repercusión se ha visto reflejada en la consecución de varias nominaciones del circuito de premios de 2024. Entre ellos, los Oscar. Sin embargo, a diferencia de su nivel de recaudación en el mundo, la rosada propuesta de Warner y Mattel no ha tenido tanta suerte en algunas de las candidaturas estrella. Como es el caso de la consideración a Mejor directora para la propia Gerwig o la nominación a Mejor actriz para su protagonista, Margot Robbie. El que si que ha conseguido ese reconocimiento ha sido Ryan Gosling. El canadiense está nominado a Mejor actor de reparto por su Ken en Barbie y por más que haya mostrado su descontento por el desplante a sus compañeras ha enfocado la oportunidad en la categoría con orgullo. A pocas semanas para descubrir el resultado en la alfombra roja, el intérprete ha explicado qué inspiraciones tomó para desarrollar un rol que puede resultar más complejo de lo que parece.

Gosling aseguró recientemente que su Ken de Barbie había sido el papel más complicado de su carreta. De hecho, el actor de La la land recordó que no había trabajado tanto desde Blue Valentine. Pero claro, tenía que partir de alguna referencia para construir: “No hay nadie a quien puedas seguir, ni documentales que puedas ver, ni libros que puedas ver. Estás sólo en esto”, comentaba en su última entrevista. Después, comentó que su referencia primaria fue un papel que no nos esperaríamos: Jennifer Jason Leigh en Mujer blanca soltera busca…(1992).

Y es que entre el look de un miembro del grupo BTS y la actriz Jason Leigh hay un trecho, pero Gosling explicó haberse inspirado en el look capilar de la estrella de los 90, en uno de los psico thillers más tensos de su década. Por las redes, a otros la performance del actor les ha recordado a John Travolta en Grease, aunque no se ha pronunciado sobre ello. Para ser el Ken de Barbie, Gosling tuvo que hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que a simple vista pueda parecer: “Tuve que reconciliarme conmigo mismo en mi juventud para evocar la sensación que tenía cuando jugaba con muñecos para transmitirla a mi interpretación de Ken en la película. Pensé que había dejado atrás a ese niño, pero me di cuenta de que necesitaba su ayuda para hacer la película”.

Margot Robbie y Greta Gerwig sí que pueden optar al Oscar

La ausencia de ambas mujeres ha puesto la diana sobre la Academia de nuevo. Pues en las redes, lo más comentado fue que precisamente las nominaciones reflejaban lo que el largometraje de la adaptación de la muñeca denunciaba, el heteropatriarcado y la injusta y desigual soberanía de los hombres, tanto en la industria como en el mundo. De poco sirvió el hecho de que la actriz América Ferrara sí que esté nominada a Mejor Actriz de Reparto. La polémica parece algo inevitable, pero sólo hay que echar un vistazo por ejemplo a la candidatura de Mejor dirección. En los últimos tres años, dos de los premios han ido a parar a mujeres; Chloé Zhao (Nomadland) y Jane Campion (El poder del perro).

Independientemente de este disgusto de los fans, tanto Robbie como Greta todavía podrían recoger una estatuilla. La realizadora de Lady Bird está nominada a Mejor guion adaptado junto a su marido Noah Baumbach, mientras que la australiana podría alzarse con la gloria en la categoría de Mejor película, ya que su productora LuckyChap Entertainment ha supervisado el proyecto. Barbie ha recaudado más de 1.4000 millones de dólares en todo el mundo, destacándose como la 14ª película más taquillera de la historia del cine.

‘Barbie’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Barbie es la siguiente: “Barbie (Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland, allí todo es perfecto, con chupifiestas llenas de música y color. Todos los días son el mejor día. Claro que las preguntas comienzan a surgir y algunas, resultan tremendamente incómodas y no encajan en la utopía en la que vive con el resto de Barbies. Un día, descubre que es capaz de apoyar los talones en el suelo, por lo que decide alzarse y marchar al mundo real para descubrir qué es lo que le pasa”.

Aparte de Robbie y Gosling, el reparto de Barbie se completa con America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Michael Cera, Simu Liu, Connor Swindells, Rhea Perlman, Emma Mackey, Alexandra Shipp y Ariana Greenblatt.

Barbie está disponible en la plataforma de HBO Max.