Dónde ver ‘Grease’, la película que llevó al estrellato a Olivia Newton-John y a John Travolta

Olivia Newton-John nos dejó ayer a los 73 años. La cantante y actriz ha sido despedida por Hollywood como lo que fue en vida: Una autentica leyenda de la cultura pop con una voz increíble. Pero por más que nos apasione su carrera de éxitos, resulta impensable mencionarla sin pensar en Grease y en la sobrada química que tenía con su compañero de reparto, John Travolta. Pero ¿Dónde podemos ver este musical lleno de amor, carreras y gomina?

Por suerte, hoy en día vivimos en la era del streaming y no tenemos que esperar a que vuelvan a emitir el famoso musical en televisión. Grease está disponible bajo suscripción tanto en Amazon Prime Video como en HBO Max y Movistar +. Aparte, sino se dispone de ninguna de estas alternativas, también es posible alquilar el título en Google Play, Apple TV, Rakuten TV y Amazon o comprarlo en los mismos servicios mencionados anteriormente. La sinopsis de Grease, por si alguien increíblemente no reconoce el título es la siguiente:

‘Grease’: el eterno musical

“Verano de 1959, Sandy (Olivia Newto-John) y Danny (John Travolta) han pasado un verano idílico juntos, pero cuando las vacaciones se terminan, ambos se separan. Inesperadamente, Sandy cambia de instituto y termina en la misma escuela que Danny. Sin embargo, la fama del personaje de Travolta no es la del chico sensible que encandiló a la chica, sino la de un engreído y un insensible”. El reparto, aparte de Travolta y Newton-John, cuenta con Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl, Michel Tucci, Kelly Ward, Didi Conn y Jamie Donnelly.

Está considerada una de las mejores películas musicales y obtuvo 5 nominaciones a los Globos de Oro de 1978 y estuvo nominada al Oscar a Mejor canción. Una parte de la crítica no la aceptó del todo, pero eso no ha impedido que durante generaciones, la historia de Sandy y Danny se haya emitido año tras año en las televisiones. Su banda sonora es una de las más vendidas de la historia y las coreografías han marcado un antes y un después en el séptimo arte. Tanto es así, que la CBS prepara un spin-off bajo el título de Grease: Rise of the Pink Ladies. Una precuela en la que el protagonismo caerá sobre el grupo de chicas que en la película estaban lideradas por Rizzo, aunque esta será una precuela.