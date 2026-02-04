Disney anuncia su nuevo CEO: Josh D’Amaro liderará la dirección ejecutiva tras la salida de Bob Iger

Después de casi 20 años en el trono de Walt Disney Pictures, Bob Iger ya tiene al sustituto que liderará a la casa del ratón en el puesto de director ejecutivo: Josh D’Amaro será el nuevo CEO de la compañía. El anuncio fue anunciado por la propia marca en el día de ayer, tras un largo proceso de selección y se hará completamente oficial el próximo 18 de marzo, cuando el elegido asumirá el liderazgo dentro de la gran major. D’Amaro ocupaba el puesto de director en la división de parques y cuenta con casi 30 años de experiencia dentro de la empresa.

Este es el movimiento más relevantes en los despachos de Disney desde el mismo regreso de Iger, quien tras vivir una primera etapa como director entre 2005 y 2020, regresó tras la destitución de Bob Chapek en 2022 hasta el día de hoy. A pesar de que en principio, Iger iba a dirigir la compañía hasta diciembre. Aparte de la futura dirección de Josh D’Amaro, Dana Walden ha sido ascendida al de presidenta y directora creativa, igualmente comenzando en poco más de un mes, el nuevo rol dentro del organigrama del estudio. La. idea es que Iger se convierta en una especie de asesor y miembro del directorio de Disney, jubilándose al concluir el 2026.

Josh D’Amaro: el hombre que revolucionó los parques Disney

En el comunicado oficial de la noticia, James Gorman, presidente del Consejo de Administración de The Walt Disney Company, ensalzó la figura de D’Amaro:

«Josh D’Amaro posee esa singular combinación de liderazgo innovadora e inspiradora, una visión aguda para las oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y su gente; lo cual lo convierte en la persona ideal para asumir el liderazgo como el próximo CEO de Disney. Gorman además subrayó la capacidad del nuevo director ejecutivo para «combinar la narrativa de Disney con la tecnología de vanguardia».

A sus 54 años, D’Amaro lleva siendo presidente del segmento de experiencias de Disney desde el 2020, incorporándose inicialmente en la compañía en 1998 y siendo ascendido al cargo de los parques cuando Chapek fue ascendido a CEO, en lo que terminó siendo un breve periodo en la dirección general.

Entre sus múltiples logros, el inminente nuevo CEO de Disney ha supervisado la división de Imagineering y Productos de Consumo, liderando la creación de un universo de Disney dentro de Fornite y la transformación tanto del Star Wars: Galaxy Edge, como del Campus de los Vengadores en Disneyland y Disney World. Iger por su parte, ha tenido el privilegio de liderar a la empresa en una de las etapas más lucrativas, con la explotación comercial absoluta de licencias como Marvel, 20th Century Fox y Lucasfilm.

El futuro: OpenAI y el nuevo parque de Abu Dabi

En sus declaraciones, D’Amaro contó cómo se sentía «inmensamente agradecido» con la Junta Directiva por confiarle la dirección de una compañía que significa tanto para él y para «millones de personas en todo el mundo».

Iger definió a su sustituto como un «líder excepcional» y la «persona ideal» para convertirse en el próximo CEO en un futuro que ha descrito como el «más prometedor» para la marca:

«Confío en que Disney seguirá innovando y poniendo el espíritu de Walt en el centro de todo lo que hace, desde su nuevo parque en Abu Dabi hasta las innovadoras alianzas que acabamos de anunciar con OpenAI y la NFL», auguraba Iger.

En su segunda etapa, el todavía actual CEO impulsó un espíritu de «calidad sobre cantidad», reduciendo el número de series y películas de Marvel ante la fatiga instalada dentro de la marca de superhéroes. En el apartado de la Inteligencia Artificial, una de las últimas ideas de Iger es que los usuarios de Disney Plus puedan generar ese contenido y publicarlo dentro de la plataforma.