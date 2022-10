Descendientes, era uno de los estrenos más esperados del streaming. La historia real sobre los herederos del Clotilda, el último barco esclavista que viajo de África a Estados Unidos, encuentran su voz gracias al trabajo de Margaret Brown. El documental de Netflix no sólo emocionará a los espectadores, sino que abrirá los ojos sobre un tema como la esclavitud. Aunque se aboliese hace más de 150 años, a día de hoy todavía existe una herencia en la que toda una comunidad palidece discriminada. Una mirada al pasado que explica muy bien, algunas de las actitudes y el racismo presente y sin vistas a mejorar en el futuro más inmediato.

La mirada de estos descendientes aparece descrita por Brown, una directora con una larga trayectoria en el campo del documental y que de forma reiterada relata problemas sociales que asolan el mundo en el que vivimos. Un buen ejemplo de ello es Be Here to Love Me: A Film A Film About Townes Van Zandt, su ópera prima en la que cuenta la historia del conocido como padre de los cantautores Townes Van Zandt. Un artista que fue tratado con electroshocks tras ser diagnosticado con tendencias esquizofrénicas. La muy bien valorada The Order of Myths fue su siguiente proyecto, haciéndonos debatir entre si es necesario la conservación de algunas tradiciones o dejar estas atrás. Del racismo pasó a la causa medioambiental gracias a The Great Invisible, el recordatorio de cómo en 2010 un accidente causó el mayor derramamiento de petróleo en la historia de los Estados Unidos, causando además la muerte de 11 obreros. Su trabajo más reciente para “la gran N roja” fueron las dos temporadas de la serie documental Dirty Money.

Con tan solo 109 minutos de duración, Brown es capaz de dejarnos totalmente impactados con Descendientes. Recuperando su visión más reivindicativa, llama la atención escuchar todas esas historias que por otro lado, si no fuesen contadas por los herederos de los esclavos, no podrían ser escuchadas. Ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance y es una de las piezas candidatas a su categoría en los Oscar. La crítica se ha volcado con esta nueva propuesta destacando el “impresionante trabajo de etnografía cultural”, apuntando que el Clotilda no es sólo un bar, sino un símbolo de una comunidad que busca “reafirmar su propia identidad”.