‘Las crónicas de Narnia’: la adaptación de Greta Gerwig podría fichar a esta estrella de la música

Las crónicas de Narnia va a ser uno de los proyectos más importantes en el futuro de Netflix. Entre otras cosas, porque supone una apuesta arriesgada, otorgándole un control creativo total a la directora responsable de Barbie, Greta Gerwig. Pero también, porque va a ser una excepción en la política de la marca de streaming respecto al mercado de la exhibición, ya que la adaptación de la obra de C.S. Lewis tendrá una amplia proyección en cines más allá de los estrenos limitados a los que la compañía nos tiene acostumbrados. Poco a poco, el filme va construyendo su casting y ahora, parece que al elenco podría incorporarse una relevante estrella de la música actual: Charli XCX.

Según varios medios estadounidenses, la compositora del disco ‘Brat’ está siendo considerada para añadirse al reparto de la ambiciosa producción de Gerwig. Informes que de momento no han tenido respuesta por parte de la autora de Lady Bird, pero que no supondría algo inequívocamente extraño si tenemos en cuenta que no es la primera cantante británica que se asocia con la realizadora. Pues en el pasado, Dua Lipa apareció brevemente en el metraje de la primera cinta en acción real de la muñeca de Mattel. Eso sí, por lo visto a Charlie XCX se le estaría reservando un personaje mucho más relevante en la nueva versión de Las crónicas de Narnia. Las noticias que llegan de Estados Unidos sitúan a la doble ganadora del Grammy dando vida a Jadis, la Bruja Blanca. Un papel que anteriormente interpretado por Tilda Swinton en la primera de las adaptaciones que Disney plasmó en 2005, con Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario. La saga fue un intento por parte de la casa del ratón de poseer, su propia IP del género fantástico, tras los éxitos de El señor de los anillos y Harry Potter. La trilogía de la major fue de más a menos, con Las crónicas del Príncipe Caspian (2008) y La travesía del viajero del alba (2010).

Dos películas de ‘Las crónicas de Narnia’

Por lo que conocemos, Gerwig dirigirá al menos, dos películas basadas en la reconocidas series de novelas de Lewis. La primera llegará a los cines IMAX en noviembre de 2026, antes de retransmitirse en Netflix a partir del Día de Navidad del mismo año. Más allá de la rumorología sobre la incorporación de Saoirse Ronan al proyecto y con la hipotética elección de Louis Patridge como uno de los jóvenes protagonistas, toda la información que se ha vertido sobre la producción de momento es pura especulación que nace principalmente, del hermetismo con el que «la gran N roja» está desarrollando el largometraje.

Tampoco es la primera vez en la que Gerwig y Charli XCX colaboran, dado que la músico compuso ‘Speed Drive’ para la banda sonora de Barbie. Por otro lado, el interés cinematográfico de la artista se ejemplifica en sus últimas participaciones con papeles a las órdenes de cineastas de la talla de Romain Gavras en Sacrifice y la I Want Your Sex de Gregg Araki, donde compartirá casting con Olivia Wilde y Cooper Hoffman.

Un proyecto que «aterroriza» a Gerwig

Puede que Barbie haya sido su primera gran superproducción y que, bajo un currículum audiovisual que incluye grandes obras, actuaciones y magníficos guiones, a Gerwig no debería darle respeto ningún nuevo cometido artístico. Sin embargo, la prolongada latencia en el desarrollo de Las crónicas de Narnia nos lleva a corroborar las propias declaraciones de la directora tuvo en 2023.

«Me da mucho miedo, lo que me parece un buen punto de partida. Creo que cuando tengo miedo, siempre es una buena señal. Tal vez cuando deje de tener miedo, piense: ‘Vale. Tal vez no debería hacer esa’. No, me da mucho miedo. Es extraordinario. Así que ya veremos, no lo sé», reflexionaba la primera vez que le preguntaron por cómo le iba desarrollando el proyecto. Aunque por supuesto, eso tampoco quiere decir que a partir de ahora, Gewig no vaya a volver a enfrentarse a tramas pequeñas y planteamientos independientes: «Espero hacer todo tipo de películas durante el tiempo que me queda para hacerlas, que es mucho tiempo, pero también es limitado. Quiero hacer cosas grandes y pequeñas y todo lo que esté entre ambas cosas, y tener otro gran lienzo es emocionante y también abrumador».