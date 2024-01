La comedia española de Netflix que ya está en el top de lo más visto: no dura ni dos horas

Como ya hemos señalado en más de una ocasión, el actual mundo del streaming ofrece una segunda vida a aquellos títulos que en estos tiempos tan difíciles no consiguen atraer al público a las salas. Es el caso por ejemplo, del cine de superhéroes. El pasado 2022, tanto Marvel como DC tuvieron una repercusión horrible en la cartelera en términos económicos, mientras que la llegada de estas historias a Disney + o HBO Max funcionó a las mil maravillas, consiguiendo unas grandes cifras dentro de las estadísticas de estas plataformas. Algo parecido ocurre con aquellos largometrajes del pasado, condenados a permanecer en el ostracismo por su factura técnica y tratamiento narrativo. Dos cualidades denostadas hoy en día por el consumidor medio del vídeo bajo demanda. Entender estos fenómenos virales no es sencillo, pues no obedecen a la lógica. Sin embargo, hoy intentaremos comprenderlos mejor gracias a Sólo química, la comedia española de Netflix que se ha convertido en un reclamo para la audiencia de la empresa californiana.

Sólo química es una comedia nacida bajo el amparo e impulso de un sistema de casting consolidado en la industria audiovisual española: Contratar a estrellas de la televisión y lanzarlas en largometrajes sencillos y ligeros con el objetivo de alcanzar una gran recaudación con un presupuesto ajustado. Este, precisamente, no fue el caso del filme dirigido por Alfonso Albacete.

‘Sólo química’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Sólo química es la siguiente: “Olivia Romero tiene 22 años, trabaja en una perfumería y no sabe exactamente qué hacer con su vida. Lo único de lo que tiene certeza es que está enamorada del popular actor argentino Eric Soto, una estrella acostumbrada a una vida de lujo donde las apariencias son lo más importante. Bajo este contexto sentimental, algo llama la atención en su camino, un chico que posee una espontaneidad a la que no está para nada acostumbrada.

El reparto está liderado por Ana Fernández, conocida sobre todo en la pequeña pantalla española debido a series como Los protegidos u otra propuesta de Netflix que nació de la producción de la televisión patria, Las chicas del cable. El actor que hace de estrella argentina es Rodrigo Guirao Díaz, un rostro que le sonará a los no ya tan jovenes pues aquí se hizo conocido gracias a su participación en la telenovela Patito feo. Después, siguió encadenando papales en culebrones y romances de la televisión latinoamericana. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Alejo Sauras. Una de las caras más reconocidas para el público hispano que ha estado presente en series que han marcado a varias generaciones, como Al salir de clase, Compañeros, 7 vidas, Los Serrano o la reciente Estoy vivo. Aunque también ha tenido cierta repercusión en el cine Bienvenido a casa de David Trueba, La habitación de Fermat o Los abrazos rotos.

Completan el reparto secundario María Esteve, José Coronado, Neus Asensi, Rossy de Palma y Bibiana Fernández.

Una comedia sin pretensiones que fue un fracaso en la taquilla

Uno de los principales problemas con los que se encontró el proyecto a la horas de funcionar en la taquilla en el 2015 fue sin duda, el casi seguro excesivo presupuesto de la producción. 2,8 millones de euros que no se reflejaron en la venta de entradas, generando al final 105.600 euros en la taquilla española. Un pasado que no ha frenado que en estos momentos sea la comedia española de Netflix más vista. Un mérito que quizás pueda entenderse sobre todo, por el funcionamiento del algoritmo de la marca y que tiene su mérito en la dura competencia que en estas fechas, mantiene la productora estadounidense.

Presentada oficialmente en el Festival de Málaga (fuera de concurso), este trabajo de Alfonso Albacete es una pieza más de la comedia romántica sin excesivas pretensiones con la que ha ido construyendo su filmografía. Aunque eso sí, la mayoría de estas las codirigía con su dupla, David Menkes: Más que amor, frenesí, I love you baby, Entre vivir y soñar y Mentiras y gordas son sus antecedentes, antes de firmar Sólo química, una comedia española de Netflix producida entre TV3, RTVE y lo que en su momento fue conocido como Canal + España, ahora llamada Movistar + tras su fusión con Telefónica.

En definitiva, Sólo química ha ido poco a poco ganando puestos en el Top viral de “la gran N roja” gracias a su sencillez. Una propuesta divertida para pasar el rato, de poco más de una hora y media de duración y sin las exigencias de atención que otros películas sí que pretenden.