El código secreto de emojis que se usa en la serie ‘Adolescencia’ y todos los padres deberían conocer

El pasado 13 de marzo se estrenó en la plataforma Netflix una de las series del momento, Adolescencia. Esta serie cuenta con cuatro episodios grabados en plano secuencia y trata sobre Jamie Miller, un adolescente de 13 años que está acusado de acabar con la vida de su compañera de clase, Katie Leonard. A lo largo de cuatro episodios, la serie explora las circunstancias que rodean el crimen, centrándose en las interacciones de Jamie con su familia, la psicóloga Briony Ariston y los detectives encargados del caso.

Esta miniserie reflexiona sobre la brecha generacional entre los padres y los hijos hoy en día y explica cómo muchas veces no sabemos realmente lo que hacen en su habitación o en las redes sociales, ya que estas son uno de los factores diferenciales en el drama. También intenta explicar cuál es el proceso desde que se detiene al joven en su vivienda hasta que tiene lugar el juicio. Adolescencia es una serie dura y compleja que reflexiona sobre algunos de los problemas que preocupan a las familias actuales.

Y es en las mencionadas redes sociales, donde se encuentra el código secreto de la serie, concretamente en una tanda de emojis que, de primeras, parecen un complemento al mensaje escrito, pero que esconden algo más. Y es en una escena en concreto donde se nos muestra como se utilizan. En ella, la Policía está investigando los mensajes de Instagram entre Jamie y Katie en forma de emojis y que son indescifrables para el sargento.

Eso sí, de ahí sacan uno de los términos más usados en la serie: incel, que significa célibes involuntarios. Esta palabra ha cobrado mucha importancia hoy en día en las redes, atribuyéndose a hombres incapaces de tener pareja o vida sexual pese a que quieren. Además, se utiliza como signo de resentimiento, misoginia y de apología de la violencia contra las mujeres e, incluso, contra los hombres sexualmente activos.

