Acaban de llegar y nos encantan: así puedes descargar los nuevos emojis de WhatsApp para 2025

Puedes descargar los nuevos emojis de WhatsApp para este 2025 que pueden cambiarte por completo la vida. Habrá llegado ese momento en el que puedes comunicarte con los tuyos usando un sistema de comunicación que quizás hasta ahora no hubieras imaginado y es de lo más cómodo. Un extra de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no hubieras tenido en cuenta y que puede acabar siendo fundamental. Si estás pensando en cómo incluir estos nuevos emojis, te explicaremos cómo hacerlo.

Podrás conocer antes que nadie los secretos de esos pequeños dibujos que acompañan tus palabras. Hoy en día parece casi imposible separarse de estos pequeños dibujos. Aunque hace unos años no eran una realidad, ahora forman parte de nuestro día a día de forma extraordinaria. Hay algunas cosas que con palabras son complicadas o lentas de decir, pero con un solo emoji podemos conseguir expresar. Se han convertido en los jeroglíficos del siglo XXI y amenazan con desplazar a determinadas palabras, son formas de comunicación que gracias a WhatsApp hemos interiorizado de forma ejemplar. Toma nota de todo lo que necesitas saber de ellos.

Nos encantan estos nuevos emojis acabados de llegar

Pensando en el tiempo que hace que tenemos WhatsApp nos daremos cuenta lo mucho que ha avanzado este sistema. Sobre todo, pensando en que hace unos años no estaba ni presente, era una herramienta de comunicación que nos quedaba más lejos de lo que nos inaginariamos.

Desde el blog de Pepephone nos explican brevemente los orígenes de esta aplicación que todos debemos conocer: «Hay que remontarse hasta principios de 2009 cuando Jan Koum y Brian Acton fundaron WhatsApp. Un germen de idea que no pasaba tanto por lo que es hoy en día como por el hecho de centrarse en las funciones de lo que definían como una «agenda inteligente», donde era posible ver el estado de cualquier amigo o familiar y conocer si podía comunicarse con nosotros, a través de SMS, en ese momento. Es decir, que no tenía ni chats, ni grupos, ni montones de personas compartiendo contenidos a todas horas y, mucho menos, «estados» con imágenes que caducan a las 24 horas».

Siguiendo con la misma explicación: «El primer sistema operativo móvil que recibió WhatsApp fue el por aquel entonces conocido como iPhone OS, en septiembre de 2009, cuando Jan Koum y Brian Acton enviaron a la App Store una versión 2.0 que ya no se centraba tanto en ser una «agenda inteligente» como en ofrecer una alternativa a los SMS, donde era posible escribir textos y adjuntar imágenes y vídeos (a finales de ese año) usando el wifi y los datos móviles, 2G y 3G por aquel entonces. Aunque muchos no lo recordarán, esta versión no era gratis y costó a todos los que la probaron cerca de un euro. 89 céntimos, concretamente, que daban vía libre a los propietarios de iPhone para utilizarla para siempre sin tener que pagar ninguna cantidad añadida y aseguraba el buen funcionamiento de sus servidores. Este detalle es importante porque cuando WhatsApp llegó a Android un año más tarde, en 2010, lo hizo justo de la manera inversa: era gratis descargarla de la Play Store pero a partir de marzo de 2013 nos veíamos obligados a pagar esos mismos 89 céntimos para renovar el servicio anualmente. Ni qué decir tiene que eso provocó una pequeña sublevación por parte de los usuarios que llevó, tanto a Jan Koum como a Brian Acton, a retroceder y hacerla completamente «free» para siempre».

Estos son los nuevos emojis que han llegado en 2025: Así podrás descargarlos

Tendrás que actualizar WhatsApp desde tu dispositivo para tener acceso a unos emijos que prometen mucho. La misma aplicación nos ha dado una pequeña muestra de lo que nos espera: