La película de Luis Tosar y Miguel Herrán que tienes que ver en Netflix: tiene 2 Goya y es una lección de vida

Hay algunas películas que marcan un antes y un después en la trayectoria de sus implicados. Ahí está Tesis (1996) de Alejandro Amenábar o Verano 1993 (2017) de Carla Simón. Dos de los debuts cinematográficos más relevantes de la escena cinematográfica española que encumbraron la carrera de sus autores e intérpretes principales. Pero un poco antes del estreno como realizadora de Simón, en 2015 se produjo el nacimiento de una estrella y la ópera prima de un director que hasta entonces era conocido por haber protagonizado una de las series cómicas más reconocidas del país. La cinta en cuestión fue A cambio de nada, el surgimiento como actor de Miguel Herrán que está disponible en Netflix.

Como un puro coming of age a la española, A cambio de nada supuso el primer largometraje tras las cámaras de Daniel Guzmán. El madrileño era conocido sobre todo por su faceta artística en la pequeña pantalla, convirtiéndose en una auténtica estrella tras la explosión del fenómeno televisivo de Aquí no hay quien viva (2003). No obstante talento autoral ya fue recompensado en los premios Goya 2004, cuando fue galardonado al mejor cortometraje de ficción gracias a Sueños. Pero su verdadero logro y salto direccional fue el que logró con nuestra recomendación de hoy. A cambio de nada se llevó dos cabezones en la 30.ª edición de los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con su correspondiente victoria a la mejor dirección novel de Guzmán y al mejor actor revelación para un Miguel Herrán que dos años después, se volvería conocido internacionalmente gracias a la explosión de La casa de papel en Netflix.

Como narrador audiovisual, Guzmán no ha logrado cuajar muchas más obras en la última década. Canallas (2022) fue recibida con cierta equidistancia por parte de la crítica general. En cambio, este 2025 estrenará La deuda, un drama social que ha obtenido grandes reseñas en el pasado Festival de Cine de Málaga. Pero, ¿de qué trata A cambio de nada?

‘A cambio de nada’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de A cambio de nada es la siguiente: «Dario, un chico de dieciséis años, disfruta de la vida con Luismi, su vecino y amigo del alma. Mantienen una amistad incondicional, se conocen desde niños y juntos han descubierto todo lo que saben de la vida. Tras la separación de sus padres, Darío huye de casa y empieza a trabajar en el taller de Caralimpia, un viajo delincuente con aires de triunfador, que le enseña el oficio y los beneficios de la vida. Darío conoce además a Antonia, una anciana que recoge muebles abandonados con su motocarro. A su lado descubre otra forma de ver la vida. Luismi, Caralimpia y Antonia se convierten en su nueva familia durante un verano que le cambiará la vida».

Mas allá de suponer la explosión de Miguel Herrán, esta película de Netflix concentra en su elenco a varios rostros desconocidos, como el de Antonio Bachiller o la propia abuela del director, Antonia Guzman, mujer que todavía mantiene el récord de haber sido la persona más longeva (93 años) en aspirar al premio de mejor actriz revelación. El drama sobre la adolescencia cuenta aparte con apariciones de la talla de Miguel Rellán, Fernando Abizu o Luis Zahera. Aunque por aquel entonces, el más reconocido de todos ellos era Tosar, la figura que interpreta al padre del protagonista.

El trabajo de Guzmán cuenta, desde una apuesta total por la credibilidad, el crecimiento y salto a la vida adulta con una perspectiva humanista perdidamente auténtica. Sin grandilocuencias, A cambio de nada es un canto a la amistad y a la pura emoción que transmite su estrella principal.

El nacimiento de Miguel Herrán en Netflix

A cambio de nada fue el primer paso de una de las proyecciones interpretativas más meteóricas que se recuerdan en la industria patria. Porque no pasaría mucho tiempo, desde el estreno de Miguel Herrán como actor hasta convertirse en un perfil habitual dentro de las ficciones que más han brillado dentro del Top 10 del contenido de Netflix.

Sin contar con su desempeño atracando la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el de Fuengirola estuvo presente en la primera temporada de Élite y en la reciente miniserie, Asalto al Banco Central. Herrán estuvo nominado al Goya al mejor actor principal por Modelo 77 en 2023 y también brillando en Prime Video al protagonizar la serie Los Farad. En Netflix, los fans del actor lo pueden encontrar en otras películas como Valle de sombras o Hasta el cielo.