‘Círculo cerrado’, la increíble serie de suspense que se estrena en HBO Max

Una de las ficciones más esperadas de verano es Círculo Cerrado (Full Circle), una nueva miniserie escrita por Ed Solomon y dirigida por Steven Soderbergh que se estrena el jueves 13 de julio en HBO Max. Ambos ya han trabajado juntos en el thriller Sin movimientos bruscos (2021) y la miniserie de misterio Mosaic (2018) y se espera que esta serie sea uno de sus grandes éxitos.

El director Steven Soderbergh es conocido por el triunfo de series como Ocean’s Eleven, Accident o Erin Brokovich. En Círculo cerrado se cuenta como la investigación de un secuestro frustrado saca a la luz muchos secretos ocultos.

La serie Círculo cerrado cuenta con seis episodios de unos 40 a 60 minutos de duración. La serie está dirigida por Steven Soderbergh, y Ed Solomon es el guionista. Los dos ejercen en la producción de productores ejecutivos junto con Casey Silver.

Un secuestro frustrado

Esta serie de intriga está centrada en el secuestro de un chaval y la muerte de una persona. Círculo cerrado cuenta una original historia de venganza y superstición protagonizada por dos familias residentes en la Nueva York actual: una adinerada de personas blancas y otra de clase baja negra y originaria de Guyana.

Los miembros del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos tendrán que averiguar qué ha ocurrido y lidiar con las dos familias. Al principio de la serie parece que ninguno de sus protagonistas tienen relación directa entre sí, pero también se va descubriendo que tienen mucho más en común de lo que parecía en un principio. Poco a poco el círculo que han ido haciendo se irá poco a poco cerrando.

El reparto de la serie Círculo cerrado

Las protagonistas de la serie Círculo cerrado son las actrices Claire Danes, conocida por su inolvidable papel en Homeland, y también Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2, Joker). En el reparto de esta ficción también están los actores Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid, entre otros.

La serie Círculo cerrado es una de las apuestas de HBO Max para este mes de julio junto con Se busca millonario, El jardín de bronce, Días de gallos, la producción de animación Teenage Euthanasia, How to with John Wilson, la docuserie Superpowered: The DC Story, los documentales Queen: Days of our lives o Freddie Mercury: The Great Pretender y Time Zone, un nuevo programa de entretenimiento, entre otros.