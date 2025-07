Charlize Theron cree que Hollywood no quiere el riesgo de crear títulos de acción liderados por mujeres

No hace mucho tiempo, los roles protagónicos del cine de acción estaban destinados a perfiles como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o a Bruce Willis. Hombres rudos dispuestos a cumplir cualquier misión por dura que fuese. Pero poco a poco, dentro del género fueron surgiendo rostros femeninos de la talla de Sigourney Weaver en Alien o mucho más tarde, la presencia Uma Thurman en la dilogía de Kill Bill. Así y poco a poco, la figura de la heroína de acción ha ido medrando entre lo estudios, mediante éxitos comerciales que han enterrado gran parte de la dudas sobre la respuesta comercial del público. Aunque a día de hoy, estrellas como Charlize Theron todavía piensas que las grandes majors no confían aún en tener a mujeres como protagonistas en los filmes de dicha índole culturalmente asociada al rol masculino.

La intérprete sudafricana no es ajena al término «heroína de acción». Su rostro ha aparecido como secundaria, pero también como protagonista en títulos como Aeon Flux, Mad Max o Atomic Blonde. Hace menos de una semana, la ganadora del Oscar regresó a su papel de Andy en La vieja guardia 2, un fenómeno viral de Netflix cargado de acción en el que precisamente, debe medirse al personaje de Thurman en una lucha sin cuartel. Independientemente de la presencia de ambas, Theron todavía cree que hoy en día es mucho más complicado dar luz verde a los proyectos de dicha tipología comandados por mujeres. No es por otra parte, la única artista del gremio que lo piensa que el género todavía tiene imposiciones sociológicas desafiantes, frente a la brecha en la cantidad de producciones de acción en ambos sexos.

En la otra cara de la moneda, recientemente Thurman explicó por qué no había seguido participando en películas de acción tras las dos entregas de Kill Bill, argumentando que no quería ser encasillada en futuros largometrajes de serie B.

Charlize Theron y el cine de acción femenino

En una de sus últimas entrevistas, mientras promocionaba La vieja guardia 2, Charlize Theron reflexionó abiertamente sobre la diferencia y la dificultad que a día de hoy existe sobre conseguir la financiación en cintas con mujeres repartiendo a diestro y siniestros sobre decenas de enemigos.

«Sí, es más difícil. Eso ya lo sabemos», comenzaba diciéndole al New York Times. La actriz como buena productora, también sabe lo complejo que es tener a una estrella femenina comandando una producción del género:

«Las películas de acción con protagonistas femeninas no reciben tanta luz verde como las que tienen protagonistas masculinos. Creo que lo que siempre me frustra es que los chicos se salgan con la suya».

Theron igualmente, mencionó que el fracaso tampoco responde de la misma forma en cuestiones de sexo. «Cuando las mujeres hacen esto y la película quizás no tiene el éxito esperado, no necesariamente tienen otra oportunidad», argumentaba. En el caso de La vieja guardia 2, la protagonista de Monster aseguró que sabía que con el proyecto les tenían en «la mira». «No es un riesgo que los estudios quieran correr, pero lo correrán muchas veces con el mismo actor que podría tener una serie de películas de acción que no tuvieron tanto éxito».

Los números en cambio, no responden a las declaraciones de Theron. El último ejemplo es el fracaso económico en la taquilla de Ballerina, el spin-off de la saga John Wick que ha protagonizado Ana de Armas.

¿De qué trata ‘La vieja guardia 2’?

La sinopsis oficial de La vieja guardia 2 es la siguiente: «Andy y su equipo de mercenarios inmortales regresan para proteger al mundo de nuevos peligros. Andy lidia con su recién descubierta mortalidad y al mismo tiempo, surge una nueva fuerza misteriosa que podría terminar con el trabajo que el grupo lleva realizando durante miles de años».

Exclusiva de Netflix, aparte de contar con Charlize Theron y Uma Thurman, el elenco concentra a otros nombres conocidos de Hollywood como Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Kiki Layne, Chico Kenzari y Henry Golding, entre otros.

Basada en el cómic homónimo de Greg Rucka, La vieja guardia llegó a la plataforma de la “gran N roja” hace exactamente una semana, batiendo récords de visualizaciones y haciendo que tanto esta secuela como la primera parte estén presentes en el Top 10 de películas de habla inglesa más vistas.