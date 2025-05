‘La vieja Guardia 2’: tráiler, reparto y todo lo que sabemos de la secuela liderada por Charlize Theron

Ha tardado bastante más de lo esperado, pero por fin Netflix va a estrenar La vieja guardia 2. Una secuela que en esta ocasión contará con una rival a la altura para el personaje de Charlize Theron: Sí, nos referimos a la estrella de Kill Bill, Uma Thurman. Pues, por como puede apreciarse en el último tráiler de la adaptación de la novela gráfica homónima, el seguimiento promete incluso más espectacularidad que su antecesora y un desenlace sin vuelta atrás incluso para este grupo de inmortales mercenarios liderados Andy. Pero, ¿de qué tratará este nuevo capítulos? ¿qué actores y personajes vuelven? ¿Cuándo se estrena? A continuación, repasamos todo lo que sabemos por el momento de este título que combina la acción más vertiginosa con esta fantasía original creada por el guionista Greg Rucka y el dibujante Leandro Fernández.

La vieja Guardia 2 se estrenará cinco años después que su antecesora, sufriendo varios retrasos dentro de Netflix. Una situación bastante anómala sobre todo, teniendo en cuenta que la primera parte fue en su momento, una de las cintas más vistas de la historia de «la gran N roja». Sin embargo y como bien contó la actriz sudafricana, el rodaje finalizó en 2022 y fue el cambio de liderazgo en el ejecutivo del estudio lo que provocó la suspensión de una posproducción que durante un largo periodo de tiempo ha estado en el limbo. En esta ocasión, la dirección parte de Victoria Mahoney, quien vuelve al terreno del largometraje más de una década después de su ópera prima, Yelling to the Sky (2011). En su carrera, Mahoney ha destacado por ser realizador en el formato de las series, rodando capítulos para ficciones como You (2018), Seven Seconds (2018), The Morning Show (2019), Territorio Lovecraft (2020) o Night Sky (2022). Ahora regresa a la major californiana para dirigir un filme que han escrito el propio guionista del cómic y Sarah L. Walker, escritora australiana responsable de The Secrets She Keeps. La primera entrega estuvo dirigida por Gina Prince-Bythewood, quien no continuó en el proyecto al aceptar dirigir en su momento, La mujer del rey (2022) y teniendo todavía pendiente el estreno para 2027 de Children of Blood and Bone, con Viola Davis.

¿De qué trata La vieja guardia 2′?

La sinopsis oficial compartida por Netflix sobre La vieja Guardia 2 es la siguiente: «Andy y su equipo de mercenarios inmortales están de vuelta con energías renovadas para proteger al mundo de los peligros que lo acechan. Booker sigue en el exilio a causa de la traición y la sed de venganza se apodera de Quynh tras escapar de la prisión submarina. Mientras Andy lidia con su recién descubierta mortalidad, surge una misteriosa amenaza que podría dar al traste con el trabajo que lleva haciendo. Andy, Nile, Joe, Nicky y James Copley se ven obligados a recurrir a Tuah, un viejo amigo que podría tener la clave para resolver el misterio de la inmortalidad».

Todavía se desconoce el nombre del papel que asume Thurman, pero parece claro que es la gran antagonista de la secuela y una rival a la altura del rol encarnado por Theron. En el adelanto se menciona que es la primera de esta legión de inmortales. Tiroteos, acrobacias, explosiones, peleas, persecuciones…La vieja guardia 2 podría ser uno de esos filmes que se quedan en el Top viral de la plataforma durante mucho tiempo. En la producción, además de a Netflix, encontramos a Theron y a los productores ejecutivos AJ Dix, Beth Kono, Marc Evans, David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger. Este último ejerce su función desde los despachos de Skydance, el otro gran estudio tras el proyecto.

¿Quién regresa a su reparto?

Aparte de Theron y de la aparición de Thurman, La vieja guardia 2 recupera a la mayoría de su anterior reparto. Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), Kiki Layne (No te preocupes querida), Matthias Schoenaerts (De óxido y hueso), Chico Kenzari (Aladdin), Veronica Ngo (Furio) y Luca Marinelli (La gran belleza). La secuela también añade en su elenco a Henry Golding, conocido sobre todo por protagonizar Snake Eyes: El origen (2021). El año pasado, lo vimos liderar la película del director español Nacho Vigalondo, Daniela Forever.

¿Cuándo se estrena?

Tras la larga espera, los fans de este blockbuster de acción podrán continuar las aventuras de Theron y su equipo este mismo verano. La vieja guardia 2 llegará al catálogo de Netflix el próximo 2 de julio.