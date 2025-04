Casi nadie la conoce pero esta serie de thriller nórdico es todo lo que necesitas ver en Netflix

Puede que el terror o la comedia romántica haya tenido momentos de gloria puntuales dentro de la «gran N roja». Pero en realidad, el género estrella que suele dominar las listas virales de la compañía siempre tiene que ver con el misterio y el suspense. Ahí está el triunfo de la ficción argentina Atrapados, el duro retrato de Adolescencia o incluso en el lado oriental, propuestas surcoreanas de la talla de Revelación. Ahora, la siguiente apuesta que promete romper las audiencias es La cúpula de cristal, la serie en clave de thriller nórdico que ha creado la escritora Camilla Läckberg.

Siendo la escritora sueca de referencia en el campo de la novela policial, la expectación en torno a La cúpula de cristal es máxima. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de millones de libros que la autora ha vendido por todo el mundo y de su dominio genuino del género desde hace casi ya dos décadas de la publicación de su primer trabajo, La princesa de hielo. La fórmula para la marca dirigida por Ted Sarandos parece por tanto, bastante clara: novelista de referencia, más la categoría de miniserie, más el saber hacer de la cultura del thriller nórdico, es igual a un nuevo fenómeno de éxito dentro del catálogo del estudio californiano. Pero, ¿de qué trata esta historia y cuándo estará disponible en Netflix? A continuación repasamos todo lo que conocemos por el momento de La cúpula de cristal.

Nueva serie: el thriller nórdico de Netflix

Bajor el título original de Glaskupan, antes que nada debemos apuntar a que La cúpula de cristal no bebe de ningún anterior material literario de Läckberg. Se trata de una creación original para Netflix autoconclusiva, con menos de diez episodios y con una duración de aproximadamente una hora por capítulo.

La sinopsis oficial es la siguiente: «Lejla es una criminóloga especialista en comportamiento que regresa a la despoblada comunidad sueca que la vio crecer. La vuelta no es nada sencilla, ya que su llegada le provoca de inmediato sentimientos encontrados, pues de niña estuvo secuestrada por un criminal que todavía no ha sido descubierto. Al mismo tiempo, el pequeño pueblo es también el lugar donde ha formado un hogar con su pareja Valter, un ex policía retirado. Mientras investiga la desaparición de la hija de una amiga con la inestimable ayuda de Valter, Lejla se va sumergiendo poco a poco , en algunos de los aspectos más oscuros de su pasado en una localidad repleta de secretos. ¿Se repetirá la misma historia que vivió de niña? ¿El secuestrador es el mismo que el de su caso?».

Con la trama confeccionada por la propia Läckber, la dirección de esta serie thriller no podía no estar dirigida por alguien que no proviniera de un perfil nórdico. Concretamente, La cúpula de cristal está dirigida por Henrik Björn y Lisa Farzaneh, dos realizadores con amplia experiencia en el formato televisivo. El primero es conocido por Jordskott y Almas robadas, mientras que Farzaneh es la responsable de series miniseries de misterio que han brillado en su país, como Arne Dahl o The Truth Will Out. Esta es la primera ocasión de ambos produciendo algo conjuntamente con Netflix.

En el reparto encontramos como protagonista a Léonie Vincent, a quien recientemente podemos encontrar en Filmin con Infiel, una miniserie dirigida por Tomas Alfredson (El topo) que narra una historia original de Ingmar Bergman. El casting se completa con Johan Hedenberg (El rastro), Johan Rheborg (Carmen Culers), Maria Langhammer (Esto no es suecia), Cecilia Nilsson (Hijos de la nieve) y la debutante Farzah Farzaneh.

¿Cuándo se estrena?

Todos los capítulos de La cúpula de cristal estarán disponibles en Netflix a partir del 15 de abril. Mientras tanto y para amenizar la espera, los suscriptores pueden recalar en cualquier de las ficciones originales que parten del mismo género. Desde la española La chica de la nieve hasta Katla, pasando por Dinero fácil o la belga, Ferry. Y es que la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph tiene uno de los abanicos de contenido más extenso (más de 17.000 series y películas) del mundo del streaming, más allá de productos del entretenimiento reconocidos internacionalmente como La casa de papel o El juego del calamar.

No nos extrañaría nada verla en el Top 10 de la plataforma desde su mismo estreno, el próximo martes.